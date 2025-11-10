EEUU mata a seis personas en dos nuevos ataques a supuestas narcolanchas en el Pacífico

1 minuto

Washington, 10 nov (EFE).- Estados Unidos hundió dos supuestas narcolanchas en aguas del Pacífico Oriental, en dos operaciones en las que murieron seis presuntos «narcoterroristas», informó este lunes el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.

«Ayer, por orden del presidente (Donald) Trump, se llevaron a cabo dos ataques cinéticos letales contra dos embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas», anunció Hegseth en un mensaje en X junto a un vídeo de los ataques. EFE

