EEUU niega o revoca visados a diplomáticos palestinos antes de Asamblea General de la ONU

Naciones Unidas, 29 ago (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes que negará y revocará los visados de diplomáticos palestinos que tenían previsto participar en la próxima Asamblea General de la ONU a fines de septiembre, el gran foro diplomático mundial donde este año el conflicto palestino se anunciaba como uno de los focos principales de atención.

El secretario de Estado, Marco Rubio, que dijo actuar «de acuerdo con la ley estadounidense», explicó en un comunicado que denegará los visados o revocará los existentes de aquellos miembros de la Organización de Liberación de Palestina y de la Autoridad Palestina, lo que en principio equivale a todos los miembros de la misión diplomática palestina.

El propio presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, tiene previsto asistir en persona a la Asamblea General y tomar la palabra, según dijo hoy el embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour. EFE

