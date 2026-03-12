The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

EEUU no está listo para escoltar buques en estrecho de Ormuz, dice secretario de Energía

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Washington, 12 mar (EFE).- La Armada de Estados Unidos no está lista aún para escoltar tanqueros a través del estrecho de Ormuz, dijo este jueves el secretario de Energía, Chris Wright, quien prometió que el acompañamiento militar estadounidense por el paso estratégico de petróleo y gas tendrá lugar «pronto», pero no inmediatamente.

«Sucederá relativamente pronto, pero no puede ocurrir ahora. Simplemente no estamos listos», afirmó Wright en una entrevista con CNBC. EFE

ygg/lab

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR