EEUU no está listo para escoltar buques en estrecho de Ormuz, dice secretario de Energía
Washington, 12 mar (EFE).- La Armada de Estados Unidos no está lista aún para escoltar tanqueros a través del estrecho de Ormuz, dijo este jueves el secretario de Energía, Chris Wright, quien prometió que el acompañamiento militar estadounidense por el paso estratégico de petróleo y gas tendrá lugar «pronto», pero no inmediatamente.
«Sucederá relativamente pronto, pero no puede ocurrir ahora. Simplemente no estamos listos», afirmó Wright en una entrevista con CNBC. EFE
