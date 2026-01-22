EEUU nombra nueva jefa de misión diplomática para Venezuela en vuelco en sus relaciones

Estados Unidos designó el jueves a una nueva jefa de su misión diplomática para Venezuela, en un proceso para restablecer sus maltrechas relaciones bilaterales tras la caída del derrocado presidente Nicolás Maduro.

Washington y Caracas avanzan hacia la reanudación «gradual» de sus relaciones, rotas desde 2019, en la Venezuela pos-Maduro, de la que el presidente Donald Trump dice estar a cargo.

Delcy Rodríguez asumió el poder en Venezuela luego de que fuerzas estadounidenses lanzaran una operación militar el 3 de enero y capturaran a Maduro, de quien era vicepresidenta.

Desde entonces, dio un vuelco a la relación con Washington con acuerdos petroleros y liberación de presos políticos, a medida que reorganiza el gabinete ministerial y los altos mandos militares.

Laura Dogu aparece como jefa de misión en la página web oficial de la embajada estadounidense en Venezuela, información que confirmó a la AFP una fuente interna bajo condición de anonimato.

Era embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, cuyo mandatario izquierdista Daniel Ortega es uno de los pocos aliados de Venezuela en la región. La diplomática estuvo al frente de esa delegación desde 2015.

Entre 2012 y 2015 fue subjefa de misión en la embajada estadounidense en Ciudad de México.

Altos diplomáticos estadounidenses viajaron el 9 de enero a Caracas para evaluar la reapertura de la embajada cerrada desde 2019, entre ellos John McNamara, quien antecedió a Dogu.

Trump tiene en buena estima a Delcy Rodríguez e incluso invitó a la mandataria a una reunión en Estados Unidos, en una fecha por determinar.

La agenda de Rodríguez incluye una reforma a la ley de Hidrocarburos, que se tratará en primera discusión este jueves en el Parlamento venezolano con miras a facilitar los negocios con Estados Unidos e incrementar el flujo de dólares.

En cuanto a la liberación de presos políticos en el país, la ONG Foro Penal contabiliza al 19 de enero 777 detenidos, con 143 excarcelaciones desde el 8 de enero, cuando el gobierno anunció un «número importante» de liberaciones.

– «Lucha estoica» –

En la madrugada del jueves, las autoridades venezolanas excarcelaron al yerno de Edmundo González Urrutia, rival de Maduro en las cuestionadas elecciones de 2024.

Rafael Tudares está casado con una de las hijas de González Urrutia, candidato en las presidenciales del 28 de julio de 2024 en lugar de la líder opositora María Corina Machado, inhabilitada para participar en los comicios.

Maduro fue proclamado reelecto por las autoridades. González Urrutia partió al exilio en España y denunció fraude. Su hija Mariana y Rafael Tudares permanecieron en el país con su familia.

Tudares fue luego detenido el 7 de enero de 2025 por hombres encapuchados cuando llevaba a sus dos hijos a la escuela. Fue condenado a la pena máxima de 30 años de cárcel por cargos de terrorismo. El exrival de Maduro calificó el fallo de «represalia».

«Luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa esta madrugada», escribió Mariana González en X.

«Ha sido una lucha estoica y muy dura por más de 1 año», añadió.

González Urrutia dijo en X que la excarcelación de su yerno «refuerza» sus pedidos por «la libertad para todas las personas injustamente detenidas y garantías reales de no repetición».

El proceso avanza a cuentagotas. Entre los opositores que aún siguen detenidos destaca Juan Pablo Guanipa, aliado de Machado y vinculado a una supuesta conspiración contra las elecciones de gobernadores y diputados al Parlamento en 2025.

También Freddy Superlano, detenido en julio de 2024, en medio de las protestas contra la reelección de Maduro, así como el activista Javier Tarazona, encarcelado desde 2021 por «terrorismo», «traición» e «incitación al odio».

– «Sin temor alguno» –

Rodríguez está en teoría encargada del gobierno hasta el regreso de Maduro, preso en Nueva York para enfrentar un juicio por narcotráfico.

La Constitución estipula que gobernará hasta por seis meses, cuando deben convocarse nuevas elecciones.

La nueva presidenta, sin embargo, ha tomado rienda total del gobierno. El miércoles reestructuró los mandos militares, con el nombramiento de generales para 12 de las 28 comandancias regionales en todo el país.

La mandataria ya designó antes a un exjefe del servicio de inteligencia, Sebin, como nuevo comandante de su guardia presidencial y como director de la agencia de contrainteligencia DGCIM.

Trump dijo el miércoles en el Foro de Davos que «los líderes del país han sido muy, muy listos», en referencia a Rodríguez, y la Casa Blanca anunció una visita de la presidenta en una fecha aún por definir.

«Estamos en un proceso de diálogo, de trabajo con los Estados Unidos, sin temor alguno, a encarar las diferencias, las dificultades», dijo el miércoles Rodríguez sin referirse a la invitación.

Venezuela es, de igual modo, aún el principal aliado de Cuba. En una llamada con Rodríguez, el presidente Miguel Díaz-Canel le manifestó el «respaldo» de La Habana, según un posteo en X este jueves.

La mandataria sigue bajo sanciones de Washington, incluido el congelamiento de bienes.

