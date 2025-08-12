EEUU ofrece 5 millones de dólares por el paradero del líder pandillero haitiano ‘Barbecue’

Nueva York, 12 ago (EFE).- El Departamento de Estado de EEUU subió hoy hasta los 5 millones de dólares la recompensa a quien revele el paradero o facilite la detención de Jimmy Cherizier ‘Barbecue’, el más notorio líder de las bandas armadas en Haití.

La recompensa -que sube a 5 los 2 millones ofrecidos anteriormente- se hace pública un día después de que Haití declare el estado de emergencia durante tres meses tras una escalada de violencia que parece no tener fin y que hace que el 90 % de la capital, Puerto Príncipe, esté bajo control efectivo de las bandas delictivas.

El pasado jueves, Cherizier juró que se encargaría de «derrocar» al Consejo Presidencial de Transición, el organismo que trata de devolver al país a una relativa normalidad, comenzando por la celebración de elecciones a fines de este año.

La recompensa por la captura de ‘Barbecue’ fue justificada por la fiscal Jeanine Ferris, del Distrito de Columbia: «Es el líder pandillero responsable de odiosos abusos a los derechos humanos, incluyendo violencia contra ciudadanos estadounidenses en Haití (…) Nuestra oficina se compromete a garantizar la seguridad de los estadounidenses en cualquier lugar del mundo, y la violencia que asuela a Haití debe terminar».

Tanto Cherizier como su aliado Bazile Richardson ‘Fredo’ -haitiano naturalizado estadounidense- han sido imputados por un cargo de conspiración por el traslado ilegal de fondos desde EEUU para financiar las actividades de la banda de ‘Barbecue’ Viv Ansanm «en violación de las sanciones impuestas por Estados Unidos». EFE

