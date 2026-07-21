EEUU ofrece beneficios arancelarios para impulsar la producción de aluminio

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el lunes un decreto que permitirá reducir los aranceles al aluminio a las empresas que se comprometan a fortalecer la producción de este metal en el país.

El arancel estadounidense a las importaciones de aluminio se sitúa por lo general en el 50%, pero según la nueva normativa, la empresas podrán beneficiarse de un recargo reducido a la mitad.

El decreto de Trump instruye al secretario de Comercio a establecer un programa de incentivos para las empresas que «inviertan en la construcción, ampliación o renovación de fundiciones de aluminio» en Estados Unidos, señaló la Casa Blanca.

El programa exige que las compañías presenten planes de negocio que detallen sus proyectos de inversión.

Una vez aprobados, los participantes podrán importar una cantidad determinada de aluminio primario con una tarifa equivalente a la mitad del arancel vigente, de acuerdo con la ficha informativa difundida por el gobierno estadounidense.

La Casa Blanca destacó que el aluminio es un insumo estratégico para la producción de sistemas militares estadounidenses, incluidos vehículos blindados, buques de guerra y misiles.

En su segundo mandato iniciado el año pasado, Trump ha impulsado una amplia política arancelaria sobre productos procedentes de los principales socios comerciales de Estados Unidos.

Aunque muchos de esos gravámenes fueron anulados por la Corte Suprema en febrero, los aranceles sectoriales aplicados a industrias como el acero, el aluminio y los automóviles permanecen en vigor.

En los últimos meses, el mandatario también ha introducido ajustes en la política arancelaria sobre los metales, mientras las empresas enfrentan onerosas exigencias para cumplir con la normativa.

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