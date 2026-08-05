EEUU ofrece más de 100 millones de dólares en recompensas por cabecillas de Cártel Jalisco

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Washington, 5 ago (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles que ofrece recompensas por un total superior a 100 millones de dólares por información que conduzca a la captura de varios cabecillas del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal mexicana designada como grupo terrorista por la Administración de Donald Trump.

El Departamento de Estado informó de que elevó de 20 a 25 millones de dólares la recompensa por el arresto de Juan Carlos Valencia González, alias ‘Pelón’, sucesor del líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, quien murió en febrero en un operativo militar mexicano. EFE

er/psh