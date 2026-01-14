EEUU ordena evacuar parcialmente una base en Catar a raíz de las tensiones con Irán

afp_tickers

5 minutos

Irán advirtió este miércoles a Donald Trump que es capaz de «responder» a cualquier ataque de Estados Unidos, un país que decidió, por precaución, retirar a parte del personal de su base militar en Catar, que el año pasado fue bombardeada por Teherán.

Las manifestaciones comenzaron como una protesta contra el costo de vida, pero se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que gobierna el país desde la revolución de 1979 y que desde 1989 está dirigido por el líder supremo Alí Jamenei.

Grupos de defensa de los derechos humanos afirman que, aprovechando un corte de internet de más de cinco días, las autoridades iraníes están llevando a cabo la represión más severa en años, que dejó al menos 3.428 muertos, según una oenegé.

El jefe del poder judicial, Gholamhosein Mohseni Ejei, pasó cinco horas este miércoles en una prisión de Teherán donde hay manifestantes detenidos – calificados de «alborotadores» por las autoridades – para estudiar sus casos, informaron medios iraníes.

Tras la visita, prometió juicios «rápidos» y «públicos». «Si alguien ha prendido fuego a una persona, la ha decapitado antes de quemar su cuerpo, debemos hacer nuestro trabajo rápidamente», declaró.

– «Responder con firmeza» –

Así las cosas, «en respuesta a las tensiones regionales», parte del personal estadounidense de la base militar de Al Udeid, en Catar, recibió órdenes de abandonar las instalaciones, indicó la Oficina para los Medios Internacionales del emirato.

Teherán lanzó misiles contra esa base, situada a 190 km al sur de Irán, en junio de 2025, en respuesta a los bombardeos de Washington contra instalaciones nucleares iraníes.

Ali Shamjani, un asesor del líder supremo de Irán, Ali Jamenei, advirtió este miércoles al presidente Donald Trump que ese ataque demostró «la voluntad y la capacidad de Irán para responder a cualquier ataque».

El martes, Trump advirtió en televisión que Estados Unidos actuará «de manera muy firme» si las autoridades iraníes empiezan a ejecutar a personas detenidas durante las manifestaciones.

El comandante de los Guardianes de la Revolución, Mohammad Pakpour, aseguró por su parte que sus fuerzas están «en el punto máximo de preparación para responder con firmeza al error de juicio del enemigo» y acusó a Donald Trump y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de ser los «asesinos de la juventud de Irán».

– «Nivel de brutalidad sin precedentes» –

En tanto, el balance de víctimas dejado por la represión no deja de aumentar.

Según la oenegé Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, las fuerzas de seguridad iraníes mataron a al menos 3.428 manifestantes y detuvieron a más de 10.000 personas. Con todo, advirtió que el balance real probablemente sea mucho mayor.

Internet sigue cortado en todo el país por séptimo día consecutivo, según la organización de ciberseguridad NetBlocks, lo que dificulta el acceso a la información.

Aún así, alguna información se acaba filtrando.

Nuevos vídeos publicados en las redes sociales y verificados por la AFP muestran decenas de cuerpos en una morgue en el sur de la capital iraní.

Ante la represión y el corte de las comunicaciones, parece que la intensidad de las protestas ha disminuido drásticamente.

El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), con sede en Estados Unidos, afirmó que las autoridades estaban empleando «un nivel de brutalidad sin precedentes para reprimir las protestas», y que los reportes sobre actividad de protesta del martes se encontraban en «un nivel relativamente bajo».

Un funcionario iraní de alto rango declaró a la prensa este miércoles que no se registraron «disturbios» desde el lunes, y de nuevo distinguió entre las marchas por el coste de la vida y las manifestaciones más recientes.

«Cualquier sociedad puede esperar que haya protestas pero no toleraremos la violencia», dijo.

La fiscalía de Teherán afirmó que se presentarán cargos por delitos capitales de «moharebeh» («guerra contra Dios») contra algunos de los sospechosos detenidos. Según medios estatales, cientos de personas fueron arrestadas.

«Crece la preocupación de que las autoridades vuelvan a recurrir a juicios sumarios y ejecuciones arbitrarias para aplastar y disuadir a la disidencia», alertó Amnistía Internacional.

Este miércoles, frente a la Universidad de Teherán, miles de personas se concentraron por los funerales de más de 100 miembros de las fuerzas de seguridad y de otros «mártires» caídos en las protestas, según imágenes retransmitidas por la televisión estatal.

«¡Muerte a Estados Unidos!», rezaban las pancartas de algunos de los asistentes, mientras que otros portaban fotos de Jamenei y banderas de la República Islámica.

sjw/ah/smw/pc-jvb/mb