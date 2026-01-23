EEUU permite a la sancionada petrolera serbia NIS operar hasta el 20 de febrero

Belgrado, 23 ene (EFE).- La petrolera serbia NIS, sancionada por ser mayoritariamente de propiedad rusa, recibió este viernes de Washington una prórroga de su licencia operativa hasta el 20 de febrero, mientras siguen las negociaciones para la venta de las acciones rusas a la empresa húngara MOL.

Así lo informó la radio y televisión pública serbia, RTS, recordando que para obtener la extensión de la licencia temporal, Gazpromneft y MOL, que negocia comprar la participación rusa en NIS, debían entregar a Washington un acuerdo preliminar.

Según RTS, en la carta enviada a NIS, Estados Unidos advierte de que la venta de la participación rusa debe realizarse sin utilizar bancos o empresas estadounidenses, no puede beneficiar a otras entidades sancionadas y debe cumplir con todas las sanciones impuestas a Rusia.

En el marco de las sanciones a empresas rusas para evitar que sus ingresos financien la invasión rusa de Ucrania, el Gobierno estadounidense ha dado a NIS un plazo hasta el 24 de marzo para que se libere de la propiedad mayoritaria que ostenta Gazprom (y GazpromNeft) en la compañía serbia.

La ministra de Energía serbia, Dubravka Djedovic Handanovic, ha informado de que en el acuerdo preliminar alcanzado se prevé que el Estado serbio, hasta ahora propietario del 29,9 % de las acciones, comprará un 5 % de las participaciones rusas, y que socios de Emiratos Árabes Unidos también participarán en la transacción de compraventa.

La petrolera serbia, la única compañía del país dedicada a la exploración, producción y refinado de petróleo, cuenta con más de 400 gasolineras en Serbia, Bosnia-Herzegovina, Rumanía y Bulgaria.

Actualmente, Rusia posee el 56,1 % de NIS a través de GazpromNeft y Gazprom, el Gobierno serbio controla el 29,9 %, y el resto está en manos de accionistas minoritarios.EFE

