EEUU pide no añadir «temas políticos sensibles» ante el pedido de Machado de volver a Venezuela

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Estados Unidos considera que no hay que añadir «temas políticos sensibles» a la actual crisis humanitaria en Venezuela, en respuesta al deseo expresado por la dirigente opositora y premio Nobel de la Paz María Corina Machado de poder volver a su país.

Machado colgó esta semana un video en redes sociales en el que anunciaba que estaba en Panamá, y que quería volver a Venezuela pero que no podía porque el gobierno «cerró el espacio aéreo» para impedírselo.

«Quiero volver a Venezuela para acompañarlos en estas horas desgarradoras», aseveró.

«La administración Trump está únicamente enfocada en seguir impulsando nuestros esfuerzos en respuesta a los devastadores terremotos en Venezuela», afirmó un portavoz del Departamento de Estado a la AFP en un correo electrónico.

A la pregunta de si la petición expresada por Machado es adecuada, el portavoz indicó: «Añadir cuestiones políticas sensibles a la situación en este momento es contraproducente para nuestros esfuerzos de respuesta tras esta tragedia».

Machado salió del país a finales de 2025 gracias a una arriesgada operación militar organizada por Estados Unidos, para ir a recoger el premio Nobel a Oslo.

Posteriormente le regaló el galardón, enmarcado, al presidente Donald Trump.

«Han (en alusión al gobierno venezolano, ndlr) amenazado a quienes quieren facilitar mi regreso», asegura Machado en su video.

Medios de comunicación estadounidenses y observadores en Washington han asegurado que la Casa Blanca ha mostrado irritación por la voluntad de Machado de querer regresar.

«En esta hora yo estoy dispuesta a hacer lo que haya que hacer, hablar con quien haya que hablar» para poder volver a pisar suelo venezolano, asegura Machado en su video.

jz/mr