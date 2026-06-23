EEUU planea celebrar su Día de la Independencia en Caracas con fuegos artificiales

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Estados Unidos planea celebrar el Día de la Independencia con fuegos artificiales en la capital de Venezuela, un espectáculo que casi coincide con los seis meses cumplidos del derrocamiento de Nicolás Maduro.

Caracas y Washington restablecieron sus relaciones diplomáticas a inicios de marzo tras siete años de ruptura por Maduro, depuesto en una operación militar estadounidense con bombardeos el 3 de enero.

La sede diplomática de Estados Unidos, ubicada en una acomodada zona de la capital venezolana, reanudó formalmente sus operaciones poco después de subsanar sus maltrechos lazos.

La embajada evalúa la «posibilidad» de «llevar a cabo un espectáculo de fuegos artificiales con motivo de la celebración del Día de la Independencia de los Estados Unidos» en las instalaciones de un centro comercial en Caracas el próximo 2 de julio, según una misiva que circula por redes sociales dirigida a la administración del centro comercial.

La carta «es real», confirmó a la AFP una fuente de la legación bajo anonimato por no tener autorización para discutir detalles de la ceremonia.

Washington ya contrató a una empresa nacional de fabricación de fuegos artificiales para la ocasión, se lee en la carta firmada por el consejero de Asuntos de Gerencia de la embajada estadounidense y fechada el 17 de junio.

Los fuegos artificiales son usualmente empleados en shows gubernamentales, algunos eventos privados y celebraciones de año nuevo en Venezuela.

También era frecuente el uso de drones en actividades del chavismo gobernante, que durante décadas se caracterizó por un marcado discurso antimperialista.

Incluso, el rostro de Maduro y el de su esposa protagonizaron a fines de enero un show de luces con drones en complejo militar Fuerte Tiuna, donde pernoctaban la madrugada del 3 de enero cuando fueron capturados por fuerzas estadounidenses.

Ni el gobierno interino de Rodríguez ni la embajada estadounidense en Caracas se han pronunciado de momento sobre la celebración.

Los fuegos artificiales son emblemáticos en Estados Unidos durante las celebraciones del Día de la Independencia el 4 de julio.

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