EEUU planea crear un depósito permanente de armas en Australia

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El ejército estadounidense prevé crear un depósito permanente de armas en la costa sureste de Australia, fuera del alcance de la mayoría de los misiles chinos, según documentos de licitación consultados por la AFP y funcionarios.

Este primer depósito de los Marines en Australia se inscribe en la estrategia estadounidense de utilizar la posición geográfica de ese país en el Pacífico Sur para frenar el avance militar de China, según expertos.

Los Marines estadounidenses comenzaron a preposicionar suministros militares en otros países, como Noruega, durante la Guerra Fría.

Se prevé que el primer depósito terrestre en la región Asia-Pacífico abra este año en Filipinas, cerca de posibles focos de tensión en el mar de China Meridional.

Documentos publicados este mes por la Marina estadounidense revelan una planificación avanzada para un depósito aún mayor en Australia, con 30 millones de dólares destinados a construir almacenes y oficinas en el sureste del estado de Victoria para un «abastecimiento adelantado crítico».

Según los documentos de licitación, el depósito –que alcanzaría su plena capacidad en 2028– estará primero en Melbourne y el próximo año será trasladado a nuevas instalaciones estadounidenses que se construirán en una base militar australiana en Bandiana, en la zona rural de Victoria.

– «Listos para su uso» –

Australia no autoriza bases militares extranjeras en su territorio. No obstante, el país tiene una alianza de seguridad con Estados Unidos y acoge una presencia cada vez más diversa de fuerzas estadounidenses en rotación en bases australianas.

La isla-continente es además integrante de la alianza «Cinco ojos», por la que comparte información de inteligencia con Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Nueva Zelanda.

«Las actividades del Cuerpo de Marines en Australia respaldan un sostenimiento integrado a escala global, al mantener equipos y suministros listos para su uso en operaciones y ejercicios en todo el Indo-Pacífico», dijo a la AFP un portavoz de las Fuerzas del Cuerpo de Marines del Pacífico.

En la misma línea, el Departamento de Defensa australiano declaró a la AFP que cuenta con una estrategia para mantener «una infraestructura de bases en el sur centrada en la generación de fuerzas, el mantenimiento, las redes sanitarias y los nodos logísticos», para permitir que las fuerzas armadas proyecten su poder desde el norte de Australia.

El Pentágono solicitó al Congreso 500 millones de dólares para el próximo año con el fin de mejorar el preposicionamiento de equipos y combustible en toda la región Asia-Pacífico para contrarrestar a China.

Unos 2.000 Marines estadounidenses realizan ejercicios durante seis meses al año en la ciudad de Darwin, en el norte de Australia.

El aumento de fuerzas y equipos estadounidenses en Australia supone «un cambio importante en la política australiana que vincula mucho más estrechamente al país con los objetivos estratégicos de Estados Unidos en la región», según Sam Roggeveen, director de seguridad internacional del centro de estudios Lowy Institute.

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