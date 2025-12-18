EEUU plantea «docenas» de exigencias en sus negociaciones comerciales con México y Canadá

3 minutos

Toronto (Canadá), 18 dic (EFE).- Estados Unidos ha planteado a Canadá y México «docenas» de asuntos durante las conversaciones comerciales que mantiene con sus socios, reveló este jueves el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Durante una rueda de prensa en Ottawa, Carney afirmó que se están realizando conversaciones en las que cada país «tiene una serie de asuntos sobre la mesa».

«(EE.UU.) ha puesto esos asuntos sobre la mesa. Se trata de decenas de cuestiones. EE.UU. tiene, por ejemplo, 54 asuntos pendientes con México», explicó.

El primer ministro canadiense también reafirmó que, aunque en esas negociaciones Washington quiere eliminar o reducir las protecciones del sector lácteo canadiense, nunca lo aceptará.

«Hemos sido claros sobre nuestro planteamiento con el sistema de gestión regulada de la producción. Lo mantendremos y lo seguiremos protegiendo», afirmó.

El sistema de gestión regulada del sector agrícola, que Canadá estableció hace 50 años y está aceptado por el T-MEC, limita la cantidad de productos lácteos que llegan al país procedentes de EE.UU. sin aranceles al 3,5 % de la demanda total.

El sistema se ha convertido en una de las principales quejas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre las relaciones comerciales con Canadá, al acusar a su socio de imponer aranceles del 400 % a los productos lácteos estadounidenses.

Carney también reconoció que es improbable que Ottawa y Washington lleguen a acuerdos sectoriales para reducir los aranceles que la Administración de Trump ha impuesto a productos como el acero, el aluminio o la energía canadienses.

El primer ministro canadiense dijo que la lista de demandas comerciales que EE.UU. presentó el miércoles es solo parte de lo que Washington querrá discutir durante la renegociación del T-MEC en 2026.

«Mi criterio es que todo va a ser incluido en las negociaciones del T-MEC», dijo.

En octubre, Canadá y EE.UU. estaban cerca de llegar a un acuerdo sobre las exportaciones canadienses de acero, a las que Washington ha impuesto un arancel del 50 %. Pero la emisión de un anuncio canadiense en las televisiones de EE.UU. crítico con los aranceles, provocó la ira de Trump, que decidió suspender las negociaciones con Ottawa.

Desde entonces, a pesar de los intentos del Gobierno canadiense de reiniciar las negociaciones, Trump se ha negado a volver a la mesa.

El miércoles, el representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, presentó en el Congreso, en sesiones a puerta cerrada, las prioridades negociadoras de su país de cara al T-MEC.

Por lo que ha trascendido, Washington quiere acabar, entre otros asuntos, con el sistema de gestión de la producción de Canadá, así como otras medidas proteccionistas canadienses en los sectores de la cultura y los medios de comunicación. EFE

