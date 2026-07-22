EEUU pone el foco en las reglas de origen en negociaciones para renovar T-MEC con México

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Washington, 22 jul (EFE).- El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, subrayó este miércoles la importancia de las reglas de origen en las actuales negociaciones para la renovación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) de cara a evitar que terceros países se beneficien en exceso con la futura versión del tratado.

«Existen algunas cuestiones dentro del T-MEC que requieren más tiempo para abordarse, pero que son sumamente importantes. Algunas de ellas están relacionadas con las reglas de origen», puntualizó Greer en una comparecencia ante el Comité de Finanzas del Senado sobre las políticas comerciales del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, a lo largo de este año.

«Queremos que las reglas de origen del T-MEC sean muy sólidas para incentivar la producción en América del Norte, en lugar de en otras regiones que cuentan con un gran exceso de capacidad o que incurren en prácticas ajenas a las reglas del mercado. Sin embargo, desarrollar estas normas lleva tiempo», añadió el representante, que viaja este miércoles a Ciudad de México para proseguir con las negociaciones de la primera revisión anual del pacto.

Greer explicó que se reunirá en el país vecino con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y que las conversaciones para revisar el tratado que incluye también a Canadá, y que se está «avanzando con toda celeridad» en el diálogo.

El exabogado militar destacó que a Washington le interesa contar de aquí a finales de año con acuerdos en determinadas áreas que cubran «las cuestiones realmente importantes, como las reglas de origen».

«Queremos asegurarnos de que cualquier beneficio derivado del comercio entre nuestras naciones repercuta en nuestros propios países, y no en terceros países como Vietnam o China», insistió Greer que también consideró importantes, aunque menos prioritarias, otras áreas del T-MEC como el refuerzo del «cumplimiento de las normas laborales y ambientales en relación con México».

«Sé que los temas laborales y ambientales son importantes para muchas personas aquí (en el Senado), pero requieren más tiempo de debate», puntualizó.

Greer consideró que la política comercial del Gobierno de Trump, se mantiene intacta con respecto a 2025, y que uno de los grandes objetivos sigue siendo aumentar la inversión foránea en sectores como el del automotor.

«Estamos comprometidos a seguir utilizando aranceles y a negociar acuerdos para apoyar la reindustrialización de nuestra economía, proteger a los trabajadores estadounidenses y aumentar sus salarios, así como para reducir nuestro déficit comercial», concluyó. EFE

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