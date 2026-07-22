EEUU prepara nuevos aranceles ante el fin de los gravámenes globales del 10%

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Estados Unidos prepara nuevos aranceles que podrían afectar a decenas de países, señaló el martes el representante comercial de la Casa Blanca (USTR), Jamieson Greer, tres días antes de que expiren los gravámenes globales temporales impuestos por el presidente Donald Trump.

La administración Trump anunciará nuevos aranceles a unos 60 socios comerciales en los próximos días, anticipó Greer durante una entrevista con CNBC.

Sus servicios iniciaron a mediados de marzo investigaciones sobre ciertas prácticas comerciales, en especial sobre la integración de materias primas procedentes del trabajo forzoso en la fabricación de bienes enviados a Estados Unidos, y se espera que las conclusiones se conozcan esta semana.

«Esperamos ver algunas acciones pronto», dijo Greer en CNBC cuando se le preguntó sobre el tema, sin precisar fechas.

Por su parte, Trump anunció el martes la imposición de nuevos aranceles del 100% sobre los medicamentos genéricos importados, que entrará en vigor a partir de agosto de 2028, y cuya tasa pasará posteriormente al 200% en 2029.

– 45 países –

Los nuevos aranceles buscan reemplazar a los impuestos aduaneros temporales del 10% instaurados por Trump tras la invalidación por la Corte Suprema de los recargos que se habían aplicado el año pasado.

A fines de febrero la máxima instancia judicial del país anuló buena parte de los recargos deseados por Trump al considerar que el mandatario había hecho una lectura anticonstitucional de un texto legal para justificarlos.

La decisión no afectó los aranceles sectoriales, que apuntan en particular al sector automotor, el acero, el aluminio y el cobre.

Trump anunció entonces nuevos gravámenes, basándose en otra ley que solo le autorizaba a aplicar este recargo durante un máximo de 150 días.

Paralelamente, el USTR lanzó una serie de investigaciones que, en teoría, le permiten aplicar estos impuestos de forma duradera. Se basan en la misma ley que permite justificar los aranceles sectoriales.

Así, al término de estas investigaciones en junio, Greer propuso aranceles de 12,5% a unos 45 países que, según sus servicios, no imponen prohibiciones a la importación de bienes procedentes del trabajo forzado.

Para las economías que disponen de prohibiciones de este tipo, pero cuyos esfuerzos para aplicarlas se consideran insuficientes por parte de Washington -Canadá, Ecuador, la UE, Indonesia, México y Pakistán-, la administración Trump propone imponer una tasa reducida del 10%.

Lo mismo para el Reino Unido, cuya prohibición se considera parcial.

– Tensión con Brasil –

Por otro lado, los planes de Estados Unidos de imponer un arancel del 25% a ciertos productos brasileños por acusaciones de prácticas comerciales desleales han suscitado una dura réplica del gigante latinoamericano.

El gravamen entrará en vigor el miércoles, y se perfila como un importante punto de conflicto en la campaña hacia las presidenciales de octubre en Brasil.

Productos como la carne de res, el café y ciertas piezas de aeronaves quedarán exentos, al igual que algunos bienes que Estados Unidos no produce.

La Cámara de Comercio Estadounidense para Brasil advirtió recientemente que la medida sitúa a la mayor economía latinoamericana entre las que «enfrentan las condiciones más restrictivas para acceder al mercado estadounidense», con más de 11.000 millones de dólares en exportaciones afectados.

Washington reprocha a Brasilia por políticas que, asegura, han perjudicado al comercio estadounidense al «reducir el acceso a uno de sus principales mercados de exportación», justificó Greer al anunciar los aranceles.

– Golpe a un socio –

El gobierno estadounidense anunció otros aranceles en los últimos días dirigidos a Canadá, uno de sus principales socios comerciales.

El lunes Ottawa fue objeto de un recargo adicional del 50%, que entrará en vigor dentro de un mes, debido «al trato discriminatorio de Canadá hacia los productos estadounidenses».

«Es una respuesta a las medidas de represalia» adoptadas por Ottawa tras los primeros aranceles impuestos por Washington en 2025. «Llevamos un año pidiendo a Canadá que los retire, que los modifique, que los ajuste», justificó el martes Greer.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo el martes que estaba evaluando «todas las opciones» para responder al aumento.

Tras hablar con Trump, dijo que habían acordado «intensificar las negociaciones en las próximas dos semanas».

Estos nuevos aranceles se aplicarán a productos tan diversos como el vino, los palos de hockey o incluso el cemento, e incluirán los bienes que entren en Estados Unidos en el marco del acuerdo norteamericano de libre comercio T-MEC, que los dos países mantienen con México.

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