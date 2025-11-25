EEUU presionó a Ucrania en Ginebra para aceptar plan para cese de la guerra, según funcionario

afp_tickers

5 minutos

Estados Unidos presionó a Ucrania para aceptar su propuesta para un cese del conflicto con Rusia durante las conversaciones en Ginebra el fin de semana, declaró a la AFP un alto funcionario, después de que el plan recibiera críticas de ser muy favorable para Moscú.

Representantes de Ucrania, Estados Unidos y de los países europeos se reunieron el domingo en Suiza para debatir una propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin al conflicto, que comenzó con la invasión rusa en 2022.

Un alto funcionario informado sobre las negociaciones dijo a la AFP este lunes que Washington no amenazó directamente con cortar la ayuda a Ucrania si Kiev rechazaba la propuesta, pero que sus representantes entendieron que esta era una posibilidad.

La fuente, que habló bajo condición de anonimato, afirmó que, aunque la tensión ejercida por Estados Unidos se atenuó durante la reunión, se mantiene una «presión general».

El plan original, compuesto por 28 puntos, planteaba que Ucrania cediera las regiones orientales de Donetsk y Lugansk y que redujera el contingente de su ejército, demandas que para Kiev son inaceptables.

La nueva versión del borrador trabajado en Ginebra no ha sido publicada, pero todas las partes coincidieron en que cualquier acuerdo debe respetar la soberanía de Ucrania.

El Kremlin declaró que los ajustes propuestos por los europeos son «poco constructivos» y no les «conviene».

La Casa Blanca, por su parte, rechazó la noche del lunes las críticas de que Trump estaba favoreciendo a Rusia en sus esfuerzos por poner fin al conflicto.

«La idea de que Estados Unidos no está interactuando con ambas partes de manera equitativa en esta guerra para ponerle fin es una falacia completa y total», dijo la secretaria de prensa Karoline Leavitt a periodistas.

Ucrania y sus aliados europeos presionan este lunes para modificar la propuesta de Estados Unidos, al calificarla de ser demasiado beneficiosa en relación con las pretensiones de Moscú.

Decenas de miles de civiles y militares han perdido la vida desde que comenzó la invasión, mientras que millones de ucranianos se han visto obligados a abandonar sus hogares.

– Un «momento crítico» –

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, celebró este lunes «pasos importantes» durante las conversaciones, aunque reconoció que hace falta mucho más trabajo diplomático y afirmó que su país atraviesa un «momento crítico».

«Para lograr una paz real, se necesita más, mucho más. Por supuesto, seguimos trabajando con los socios, especialmente con Estados Unidos, y buscamos compromisos que nos fortalezcan y no nos debiliten», apuntó.

La semana pasada, Zelenski advirtió que Ucrania corre el riesgo de perder su «dignidad» o a Washington como aliado.

Ucrania, que lleva casi cuatro años luchando contra la invasión rusa, volvió este lunes a situarse en el centro de intensos intercambios al margen de una cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana en Angola.

Desde Luanda, el canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó que Rusia debe estar involucrada en cualquier negociación. «El próximo paso debe ser que Rusia se siente en la mesa», declaró Merz.

Trump dio inicialmente a su par ucraniano hasta el jueves para responder a su plan, que contempla que Ucrania renuncie a territorios, limite el tamaño de su ejército y desista de unirse a la OTAN.

Pero Merz puso en duda el plazo fijado por Trump, al afirmar que las discusiones serían un «proceso largo».

El tema territorial sigue siendo un gran problema en las negociaciones, señaló en tanto Zelenski.

«Putin quiere un reconocimiento legal de lo que robó», estimó el mandatario ucraniano.

Mientras prosiguen las negociaciones, la guerra continúa. El martes por la mañana fuertes explosiones sacudieron Kiev y la fuerza aérea advirtió de una amenaza de misiles en todo el país.

El Ministerio de Energía de Ucrania informó de un «ataque masivo» ruso contra las infraestructuras energéticas del país, objetivo clave de Moscú cuando se acerca el invierno.

– Trump optimista –

Desde Washington, Trump se mostró confiado en un avance.

«No lo crean hasta verlo, pero puede que algo bueno esté ocurriendo», escribió en redes sociales.

En Ginebra, la delegación ucraniana afirmó el domingo que el nuevo borrador del plan «ya refleja la mayoría de las prioridades clave de Ucrania».

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró que se habían logrado progresos «enormes» en las conversaciones.

«Sinceramente creo que lo lograremos», dijo Rubio, y añadió: «Obviamente, los rusos tienen voz en esto».

Rusia ocupa amplias zonas del sur y el este de Ucrania.

En total, reivindica la anexión de cinco regiones ucranianas, incluida la península de Crimea, que integró a su territorio en 2014.

bur-oc-jc/oc/tw/meb/mb-an/eg/arm/atm