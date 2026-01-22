EEUU presiona para evitar que el Consejo Presidencial haga cambios en el Gobierno de Haití

Puerto Príncipe, 22 ene (EFE).- Estados Unidos declaró que «consideraría cualquier intento de cambiar la composición del Gobierno (haitiano), por parte del Consejo Presidencial de Transición» de Haití, cuyo mandato expira el 7 de febrero próximo, «como un intento de socavar» el objetivo de establecer «la seguridad y la estabilidad básicas» en el país caribeño y que «actuará en consecuencia».

Así lo expresó el subsecretario del Departamento de Estado estadounidense, Christopher Landau, en un mensaje en X publicado en las últimas horas, en el que añadió que Estados Unidos «consideraría que cualquiera que apoye una medida tan disruptiva que favorezca a las bandas (pandillas) está actuando en contra de los intereses de Estados Unidos, la región y el pueblo haitiano», por lo que «actuará en consecuencia».

«El objetivo de Estados Unidos para Haití sigue siendo el establecimiento de la seguridad y la estabilidad básicas», sostuvo el número dos del Departamento de Estados estadounisense.

División en el Consejo Presidencial por «fracaso» del Gobierno

La declaración de Landau se produce cuando faltan poco más de dos semanas para que venza el mandato del Consejo Presidencial de Transición (CPT) sin que los actores haitianos logren ponerse de acuerdo sobre una propuesta única que defina de qué manera seguir gobernando el país.

También casi dos meses después de que el miembro del Consejo Fritz Alphonse Jean denunciase que Estados Unidos lo sancionó por liderar un movimiento para destituir del cargo del primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé.

En un documento distribuido a la prensa el 25 de noviembre pasado, Alphonse recogió un supuesto intercambio de mensajes con el encargado de negocios de la embajada estadounidense, Henry T. Wooster, quien le transmitió que entendía que él (Alphonse) «forma parte del grupo que trabaja para derribar la cabeza del gobierno».

«Si usted y su familia valoran su relación con los Estados Unidos, le insto encarecidamente a que desista de las iniciativas para destituir al primer ministro», apuntaba en su mensaje Wooster, según el miembro del CPT.

En dicho comunicado, Alphonse también expone sus motivos para retirar el apoyo al actual primer ministro, quien, a su juicio, «no tiene ningún interés en colaborar con el CPT», por lo que «los consejeros presidentes se han comprometido en conversaciones y en un proceso destinado a sustituirlo».

Esta situación llevó al presidente del Consejo Presidencia, Laurent Saint-Cyr, a hacer un llamamiento a la «unidad, la sensatez y la responsabilidad nacional en favor del interés superior del pueblo haitiano», en una carta fechada el 26 de noviembre pasado y dirigida a los miembros de ese organismo.

La división en el seno del CPT se atribuía a la puesta en marcha de un plan para la destitución del primer ministro, Fils-Aimé, por su «fracaso» al frente del Gobierno.

Las autoridades declararon 2026 año electoral en Haití. La primera vuelta de las elecciones legislativas y presidenciales está prevista para el 30 de agosto venidero, mientras que una eventual segunda vuelta se celebraría el 6 de diciembre.

La situación de inseguridad que vive el país sigue siendo preocupante. Más de 8.100 asesinatos se cometieron en Haití entre enero y noviembre de 2025, una cifra que se estima por debajo de la realidad debido al acceso limitado a las zonas controladas por las bandas, según un informe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh).

La violencia armada en Haití, sumido desde hace años en una severa crisis, se ha intensificado en las zonas urbanas y periurbanas, donde las bandas utilizan armas de gran calibre y llevan a cabo ataques coordinados en varios frentes. EFE

