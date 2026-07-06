EEUU prevé una ola de calor marina que afectará al 40 % de la superficie oceánica mundial

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Miami (EE.UU.), 6 jul (EFE).- Una ola de calor marina podría cubrir este año hasta el 40 % de la superficie global de los océanos, con efectos, sobre todo, en el Pacífico, según los pronósticos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, en inglés).

Las olas de calor marinas, periodos prolongados en los que la temperatura del agua está por encima de lo usual, afectaron ya al 28 % de los océanos globales en mayo, de acuerdo con el último reporte de la NOAA, que detectó estos fenómenos en el Pacífico, la región de la Extensión de Kuroshio, el mar Mediterráneo y el Atlántico.

El organismo vincula este incremento, entre otros factores, a El Niño, un fenómeno climático que implica aguas más cálidas de lo normal en el Pacífico y aires del oeste más intensos.

Este año se espera que sea «muy fuerte» y que provoque un periodo «prolongado» de temperaturas por encima del promedio.

La NOAA, con sede en Miami, emitió un aviso el 11 de junio por la formación de El Niño y predijo que se intensificará de un nivel moderado a fuerte en el otoño, con un 63 % de probabilidades de que las temperaturas de la superficie marítima excedan los 2 grados centígrados sobre lo usual en su área de impacto en el Pacífico.

Para países en su zona de influencia, como Estados Unidos, esto implica condiciones más secas y un invierno más cálido de lo usual, apuntó la NOAA, aunque también implicará más tormentas en el sur del país, riesgos de inundaciones, y una posibilidad mayor de ciclones tropicales en el Pacífico.

Organizaciones climáticas no gubernamentales han alertado de los efectos del calor en los océanos. Por ejemplo, un estudio de Climate Central muestra que los días con niveles extremos en los mares se han triplicado desde 1970, según indicó la organización en un comunicado.

La nueva investigación, publicada en el Journal Science Advances, revela que el aumento del nivel del mar causado por el ser humano es detectable en el 97 % de los sitios de mareógrafos globales consultados, y que el cambio climático fue responsable del 58 % de los días con niveles de agua extremos entre 2000 y 2018.

«Los efectos del cambio climático causado por el hombre ya están aquí. Continuaremos enfrentando amenazas crecientes, como el aumento de los riesgos de inundaciones costeras, a menos que reduzcamos de manera inmediata y drástica nuestra contaminación climática», subrayó Daniel Gilford, científico climático de Climate Central.

Los pronósticos trascienden mientras Estados Unidos y Europa han afrontado olas de calor en las últimas semanas con temperaturas récord que han superado los 40 grados centígrados, lo que ha provocado decenas de muertes. EFE

ppc/mam