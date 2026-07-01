EEUU priorizará a los aliados que muestren vía creíble para invertir 5% del PIB en defensa

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Bruselas, 1 jul (EFE).- El embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew G. Whitaker, afirmó este miércoles que su país dará ventaja en compras y licitaciones en el ámbito de la defensa a los aliados que más firmemente demuestren un plan para cumplir el objetivo de invertir el 5 % de su PIB en gasto militar.

«Creemos que aquellos que están haciendo más deberían obtener beneficios por ello. La gente del Pentágono y del Departamento de Estado ha hablado de estas oportunidades, ya sea más tiempo con los líderes, ya sea prioridad en adquisiciones y contrataciones; hay muchas formas en las que eso puede suceder», indicó en una rueda de prensa telemática previa a la cumbre de la OTAN del 7 y 8 de julio en Ankara.

En esa cita, uno de los principales asuntos que tratarán los líderes será el camino para el aumento de gasto militar del 5 % del PIB para 2035 acordado el año pasado en la cumbre de la OTAN en La Haya.

«Ankara va a ser, sin duda, un baremo para medir los avances en el cumplimiento del compromiso de defensa de La Haya y, lo que es más importante, también vamos a analizar las capacidades, porque no se trata solo de gastar dinero (…) y respaldar el actual reparto de la carga que se está produciendo aquí en Europa», dijo Whitaker.

EE.UU., según aseguró, «sabe que algunos aliados tendrán que asumir el liderazgo de la OTAN», pero que esto no significa un «pase gratis ni una excepción para nadie».

El embajador estadounidense insistió en que esperan que «todos los aliados respondan al compromiso de defensa de La Haya (…) de forma creíble; que sea un compromiso político, pero también un compromiso real con las capacidades necesarias para disuadir y defender».

Destacó que algunos países «están haciendo más que otros» y mencionó a Polonia, los nórdicos, los bálticos y Alemania «a la cabeza»: «Algunos ya han alcanzado el 5 %, mientras que otros cuentan con planes muy creíbles para llegar al 5 % a corto plazo».

En cambio, lamentó que «hay otros que se están quedando atrás, ya sea porque no están gastando lo suficiente en este momento o porque no cuentan con una hoja de ruta creíble para cumplir el compromiso de defensa de La Haya».

Cuestionado por si EE.UU. baraja alguna medida para quienes no cuenten con una «hoja de ruta creíble» para alcanzar el objetivo del 5 %, Whitaker respondió: «Sí, pero no voy a hablar de ello en esta llamada».

Preguntado por España, que respaldó el objetivo del 5 % pero precisó que con gastar solo el 2,1 % de su PIB le bastará para cubrir las asignaciones de capacidades de la Alianza, indicó que «no hay duda» de que el presidente estadounidense, Donald Trump, «está decepcionado con España».

Se refirió tanto al acceso denegado por España para utilizar las bases de EE.UU. en su territorio y el sobrevuelo para atacar Irán, como a «su falta de voluntad para demostrar una vía clara y creíble hacia el 5 %».

«Pero bueno, no espero que la cumbre se convierta en ese tipo de situación (de enfrentamiento). Creo que el presidente ha sido muy claro. Sé que los españoles comprenden nuestra postura, y solo quiero recordar a todos que los 32 aliados de la OTAN firmaron por unanimidad el compromiso de Defensa de La Haya, y esperamos que todos cumplan sus promesas», concluyó.

Agregó que Trump expresó su decepción con varios aliados por esas razones, pero que ahora «esos días ya han quedado atrás». «Afortunadamente, creo que todos los miembros de la OTAN entienden que somos una alianza político-militar y que las relaciones políticas son increíblemente sólidas», dijo.

Más cargas para Europa

Para el embajador, «el objetivo es claro: seguir trasladando la carga de la defensa convencional de Europa».

Recordó que tras el repliegue de tropas en Europa y la reducción de la contribución al modelo de fuerzas de la OTAN para hacer frente a otras responsabilidades en el mundo, los aliados «pueden y deben compensar esos cambios».

Consideró que la respuesta que han observado por el momento ha sido «excelente» y enfatizó que no hay «ninguna influencia política» en los movimientos y que se centran «exclusivamente en las amenazas y en las necesidades de Estados Unidos».

A nivel industrial, Whitaker dijo que seguirán esforzándose por aumentar la producción conjunta y «derribar barreras, ya sea por parte de la UE o de EE.UU.». EFE

rja/mgr