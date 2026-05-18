EEUU prolonga la exención de sanciones para el petróleo ruso en alta mar durante 30 días

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El Departamento del Tesoro estadounidense prorrogó el lunes por 30 días la exención de sanciones para los cargamentos de petróleo ruso que ya estaban en el mar, ante el constante aumento de los precios mundiales de la energía por la guerra en Irán.

Esta nueva «licencia general temporal de 30 días» permitirá «a las naciones más vulnerables acceder temporalmente al petróleo ruso que actualmente se encuentra varado en el mar», afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en una publicación en redes sociales.

Como en exenciones anteriores, la medida no autoriza transacciones que involucren a personas o empresas de Cuba, Irán, Corea del Norte, y las regiones de Ucrania ocupadas por Rusia.

Es la segunda vez que las autoridades estadounidenses amplían esta exención temporal, que está destinada a hacer frente a la escasez de suministro de petróleo provocada por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

La acción de represalia de Irán ha tenido como objetivo a los aliados regionales de Estados Unidos y prácticamente ha bloqueado el estrecho de Ormuz, por el que antes del conflicto pasaba aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas.

La exención anterior para el petróleo ruso transportado por mar expiró el 16 de mayo.

Los precios mundiales del petróleo se han disparado desde el inicio de la guerra, y los consumidores estadounidenses sienten la presión de unos costos de la gasolina que son más de un 50% superiores a los de cuando comenzó el conflicto.

Estados Unidos emitió por primera vez en marzo una exención de sanciones para los cargamentos de petróleo ruso que se encontraban en el mar.

Bessent dijo que la prórroga «proporcionará una flexibilidad adicional» y «ayudará a estabilizar el mercado físico de crudo y garantizará que el petróleo llegue a los países con mayor vulnerabilidad energética».

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