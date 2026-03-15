EEUU promete una oferta energética alternativa «confiable» a Asia-Pacífico

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Estados Unidos puede garantizar un suministro energético «confiable» a Asia-Pacífico en medio de las afectaciones por la guerra en Oriente Medio, aseguró el sábado el secretario del Interior, Doug Burgum, durante un foro que reunió a 17 países de esa región.

«Contamos con la energía necesaria para asegurar la prosperidad en nuestro propio territorio; tenemos la capacidad de vender esa energía a nuestros amigos y aliados», señaló Burgum durante el evento celebrado en Tokio, que reunió a líderes políticos y empresas del sector.

De este modo, Asia-Pacífico «cuenta con una fuente de suministro alternativa (…), segura, que no corre el riesgo de ser interrumpida por un régimen terrorista», insistió.

Coordinado con Japón, este foro se programó antes del estallido del conflicto con Irán para sellar una serie de acuerdos comerciales con empresas estadounidenses.

Los países representados, entre ellos Japón, Corea del Sur, Tailandia o Filipinas, han visto alterado su abastecimiento de hidrocarburos por la parálisis de facto del estratégico estrecho de Ormuz: el 80% del petróleo y el 90% del gas que transita por allí se destinan a Asia.

Burgum mencionó, además del crudo, las tierras raras, minerales críticos de cuyo refinado China domina un 90%.

En general, «es imperativo que contemos con fuentes confiables, asequibles y seguras, provenientes de socios de confianza capaces de garantizar el suministro sin tomarnos como rehenes en el plano económico», dijo.

«La energía estadounidense seguirá siendo su opción más confiable, más responsable y más estratégica», afirmó Burgum.

Según la agencia económica Bloomberg, Japón y otros países representados en el encuentro deberían anunciar acuerdos por un total de al menos 30.000 millones de dólares con empresas estadounidenses, en forma de compromisos de compra y transacciones relacionadas con carbón, gas, energía nuclear e infraestructura.

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