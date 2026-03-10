EEUU propone negociaciones entre Ucrania y Rusia la próxima semana, dice Zelenski

Estados Unidos propuso otra ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania la próxima semana para intentar poner fin a cuatro años de guerra, declaró este martes el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Dos rondas anteriores de conversaciones trilaterales no lograron ningún avance para poner fin al peor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, iniciado por Moscú en 2022.

Zelenski indicó en un mensaje de audio enviado a periodistas, entre ellos AFP, que las conversaciones —previstas inicialmente para la semana pasada en Emiratos Árabes Unidos— fueron pospuestas hasta la próxima semana por Estados Unidos.

«Es una propuesta estadounidense, pero para ser honesto, veremos qué sucede en Oriente Medio», dijo Zelenski a los periodistas refiriéndose a la guerra desatada hace 11 días por ataques de Israel y Estados Unidos a Irán.

Zelenski añadió que el encuentro «podría ser en Suiza o Turquía». Según Kiev, el presidente ucraniano habló con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, quien se ofreció a acoger las conversaciones.

Asimismo, instó a Occidente a no levantar las sanciones contra Rusia, incluidas las relacionadas con el petróleo ruso, impuestas por los países occidentales tras la invasión de Ucrania.

Los precios de la energía han aumentado debido a la guerra en Oriente Medio.

«¿Cómo pueden levantarse las sanciones contra Rusia si es el agresor? Eso significaría que es aceptable, y no solo para ellos», declaró.

La Unión Europea afirmó anteriormente que se opone a eliminar las sanciones al petróleo ruso para calmar los precios de la energía.

El presidente ruso Vladimir Putin insiste en que Moscú tomará por la fuerza el resto del este de Ucrania si fracasan las conversaciones para poner fin al conflicto.

