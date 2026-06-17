EEUU prorroga 15 días el permiso especial a petrolera serbia de propiedad rusa para operar

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Skopie, 17 jun (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos ha prorrogado hasta el próximo 1 de julio el permiso especial que permite a la sancionada petrolera serbia NIS, de propiedad mayoritariamente rusa, continuar con sus operaciones, según informó la televisión pública serbia RTS.

«La prórroga de 15 días abarca el procesamiento en la refinería de la planta de Pancevo, las importaciones de crudo, las transacciones necesarias para la seguridad del suministro y el mantenimiento técnico, así como las liquidaciones financieras», precisó NIS en un comunicado recogido por la emisora.

NIS, la única empresa en Serbia dedicada a la exploración, producción y procesamiento de petróleo, gestiona en Pancevo, cerca de Belgrado, la única refinería del país.

Con una capacidad anual de 4,8 millones de toneladas, esta planta cubre hasta la fecha cerca del 80 % de la demanda nacional de combustibles.

La petrolera, que cuenta con más de 400 gasolineras repartidas por Serbia, Bosnia y Herzegovina, Rumanía y Bulgaria, fue sancionada por Washington hace más de un año para evitar que la venta de hidrocarburos financie la ofensiva militar rusa. Desde entonces, opera mediante exenciones de corta duración a dicha penalización.

La actual prórroga del permiso coincide con la fase final de las negociaciones del grupo energético húngaro MOL para adquirir la participación conjunta del 56,15 % que los gigantes rusos Gazprom Neft y Gazprom poseen en la firma serbia.

El Gobierno serbio y MOL firmaron este martes en Belgrado un acuerdo preliminar para la futura gestión de NIS, después de que el lunes expiraran tanto la licencia operativa temporal de la petrolera como la autorización regulatoria para que la compañía húngara avanzara en la adquisición.

Según el pacto, el Estado serbio aumentaría su participación en NIS con un 5 % adicional, que se sumaría a su actual 28,8 %.

Por su parte, MOL, en caso de convertirse en accionista mayoritario, se comprometería a garantizar el suministro energético al mercado local y a mantener operativa la refinería de Pancevo durante un período mínimo de diez años. EFE

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