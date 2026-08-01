EEUU prorroga un mes más la licencia de la petrolera serbia NIS, de propiedad rusa

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Zagreb, 1 ago (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos ha prolongado de nuevo un mes, hasta el 28 de agosto, la licencia de operación a la petrolera serbia NIS, sancionada por su propiedad mayoritaria rusa, informó el viernes por la noche la agencia de noticias serbia Tanjug.

La nueva licencia, emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, permite a NIS, la única empresa en Serbia dedicada a la exploración, producción y procesamiento de petróleo, continuar por ahora con su trabajo.

La petrolera, que posee la única refinería de Serbia, en Pancevo, que cubre el 80 % de la demanda nacional de combustibles y cuenta con más de 400 gasolineras en los Balcanes, fue sancionada por Washington a principios de 2025 para evitar que la venta de hidrocarburos financie la ofensiva militar rusa contra Ucrania.

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic expresó ayer su esperanza de que en los próximos días se cierre el acuerdo entre la petrolera húngara MOL y la rusa Gazpromneft sobre la venta de la participación rusa en NIS.

Desde entonces, opera mediante exenciones de corta duración a dicha penalización.

Vucic adelantó que probablemente hablará sobre el asunto con el presidente ruso, Vladímir Putin, y con el primer ministro húngaro, Péter Magyar.

La OFAC había emitido previamente una licencia que permitía a NIS operar hasta ayer, 31 de julio. EFE

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