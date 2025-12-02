EEUU quita a Sudáfrica del sitio oficial del G20

2 minutos

El gobierno de Donald Trump inauguró el lunes la presidencia estadounidense del Grupo de los 20 quitando del sitio web del bloque la información del país anfitrión saliente, Sudáfrica, al que no invitará a la cumbre del próximo año.

El sitio web del G20 ahora solo muestra una imagen de Trump en blanco y negro que dice «Miami 2026» y «The Best Is Yet to Come» (Lo mejor está por venir), el título de la canción popularizada por Frank Sinatra.

Trump boicoteó la reciente cumbre del G20 en Johannesburgo, que se celebró sin la participación oficial de Estados Unidos. El mandatario rechaza el presunto trato que da el gobierno sudafricano a la minoría blanca.

Trump también ha declarado que Sudáfrica no será bienvenida a la cumbre que se celebrará en su club de golf de Doral, en Florida. Esta será la primera vez que un miembro del G20 es excluido en las dos décadas de historia del bloque, que representa a la gran mayoría de la economía mundial.

El gobierno de Trump también rechazó la agenda de la presidencia sudafricana del G20, que incluía una «transición energética justa» y la sostenibilidad de la deuda.

El Departamento de Estado estadounidense dijo que Trump «devolverá al G20 su enfoque en su misión principal de impulsar el crecimiento económico y la prosperidad para obtener resultados».

«Priorizaremos los tres temas centrales: impulsar la prosperidad económica limitando las cargas regulatorias, facilitar cadenas de suministro de energía asequible y segura, y ser pioneros en nuevas tecnologías e innovaciones», dijo en un comunicado.

Trump es un escéptico declarado respecto al consenso científico sobre el cambio climático y ha defendido a las empresas de combustibles fósiles.

En varias ocasiones repitió las denuncias de la extrema derecha sudafricana sobre un supuesto genocidio contra blancos afrikáners.

El gobierno de Sudáfrica niega cualquier campaña sistémica contra este grupo minoritario en el país.

