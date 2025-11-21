The Swiss voice in the world since 1935

EEUU recomienda «extremar la precaución» a aviones comerciales que sobrevuelen Venezuela

Washington, 21 nov (EFE).- La Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. emitió este viernes un aviso instando a los vuelos comerciales a «extremar la precaución» al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera «una situación potencialmente peligrosa en la región», aviso que coincide con el nutrido despliegue militar de Washington en la zona para presionar al Gobierno de Nicolás Maduro. EFE

