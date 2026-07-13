EEUU registra un brote de infección por parásito transmitido por alimentos

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Un brote de ciclosporiasis, una infección gastrointestinal causada por un parásito transmitido por alimentos, que puede provocar «diarrea explosiva», afecta a decenas de estados de Estados Unidos, informaron autoridades sanitarias.

Michigan, en el norte, concentra uno de los principales focos del brote, con 1.562 casos reportados hasta el viernes, indicaron funcionarios estatales.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la agencia de salud pública de Estados Unidos, informaron que, hasta el jueves, 31 estados registraban casos de esta infección, con decenas de hospitalizaciones pero sin víctimas mortales.

Las autoridades no han identificado la fuente exacta de la contaminación, que suele originarse en productos frescos. La detección se complica porque los síntomas aparecen tras un periodo de incubación relativamente largo.

En brotes anteriores, alimentos como ensaladas envasadas, cilantro, albahaca, frambuesas, guisantes y cebollines han estado vinculados a ciclosporiasis.

Sin tratamiento, la enfermedad puede prolongarse más de un mes y, aunque rara vez pone en riesgo la vida, puede provocar deshidratación.

Las autoridades recomiendan lavar bien los productos frescos o cocinarlos, ya que temperaturas superiores a 70 ºC eliminan el parásito.

El seguimiento del brote también se ve afectado por diferencias en los sistemas de notificación entre estados, ya que algunos reportan casos confirmados y probables juntos, y otros demoran la comunicación hasta cerrar investigaciones.

«Hasta ahora, este año, múltiples estados han reportado un aumento de casos en las últimas dos semanas en comparación con el mismo período de 2025», dijo el CDC, que contabiliza 843 casos confirmados y tiene conocimiento de otros 1.500 en análisis.

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