EEUU reitera que plan de autonomía de Marruecos es «única solución factible» en el Sáhara

Nueva York, 5 sep (EFE).- Estados Unidos reiteró este viernes que el plan de autonomía marroquí constituye «la única solución factible para el Sáhara Occidental», según palabras de Massad Boulos, consejero para África del presidente, Donald Trump.

Boulos se reunió hoy con el Enviado del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, y posteriormente publicó en X que le había «reiterado» que ese plan de autonomía es la única salida al conflicto, descartando así de plano la eventual celebración de un referéndum de autodeterminación.

Boulos dijo también que discutió con De Mistura «el papel de estabilización de la Minurso», la misión de cascos azules de la ONU llegada a la región en 1991 con el cometido de organizar un referéndum y limitada por Marruecos desde hace años a una mera observación del alto el fuego entre el ejército marroquí y el Frente Polisario.

Las palabras de Boulos hacen pensar que Estados Unidos aún cuenta con la Minurso y su papel de interposición, pese a que en otros conflictos ‘congelados’ en el tiempo y sin grandes cambios se ha mostrado reacio a eternizar la presencia de misiones de paz.

Incluso en lugares donde la estabilidad está lejos de conseguirse, como en el caso del Líbano, Estados Unidos ha forzado el final de la misión de paz (en este caso la FINUL) a fines de 2026, oponiéndose en esto al sentir mayoritario internacional que la consideraba todavía necesaria. EFE

