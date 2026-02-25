EEUU relaja el bloqueo y permitirá la venta de crudo venezolano al sector privado en Cuba

Washington, 25 feb (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos relajó este miércoles el bloqueo petrolero impuesto a Cuba y autorizó la venta de crudo venezolano a la isla, con ciertas restricciones y a través del sector privado.

El Departamento de Tesoro de EE.UU. anunció hoy que emitirá licencias para permitir las transacciones con petróleo venezolano y sus derivados hacia la isla que «apoyen el pueblo y que no involucren al gobierno cubano». EFE

