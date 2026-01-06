EEUU respalda las «garantías de seguridad» para Ucrania tras reunión en París con Zelenski

Miami (EE.UU.), 6 ene (EFE).- Estados Unidos respaldó que haya «garantías de seguridad» para Ucrania tras participar este martes por primera vez en una reunión de la llamada Coalición de Voluntarios en París con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, según anunció el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

«Estamos de acuerdo con la Coalición en que garantías de seguridad perdurables y compromisos de prosperidad robustos son esenciales para una paz duradera en Ucrania y continuaremos trabajando en este esfuerzo», reveló Witkoff en un pronunciamiento posterior.

El enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump sostuvo en sus redes sociales que la delegación de Estados Unidos «ha hecho un progreso significativo en varias líneas de trabajo críticas, incluyendo un marco bilateral de seguridad y un plan de prosperidad».

La delegación de Washington, que también incluyó al yerno de Trump, Jared Kushner, se mostró «motivada por la aproximación colaborativa y la asociación entre las partes».

«Vamos a continuar nuestras discusiones con la delegación de Ucrania esta tarde y mañana, y estamos esperanzados en conseguir un ímpetu adicional en el futuro cercano», concluyó Witkoff sin más detalles.

El anfitrión del encuentro, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció en paralelo que la supervisión de un eventual alto el fuego entre Ucrania y Rusia será objeto de supervisión por los aliados de Kiev bajo el liderazgo de Estados Unidos.

Macron, quien compareció ante la prensa al término de la cumbre celebrada en el Palacio del Elíseo, con la participación de 35 aliados de Kiev, destacó que en las últimas semanas Washington «ha marcado un cambio».

«Estados Unidos ha clarificado su participación, en particular en la vigilancia de la línea del frente», si se llega a un alto el fuego, acotó el mandatario francés.

Recordó que «el apoyo y la participación de Estados Unidos son importantes para muchos países» de la Coalición de Voluntarios por sus capacidades militares.

Además, informó de la continuación de los preparativos para el establecimiento de una «fuerza multinacional» para proporcionar «tranquilidad» a Ucrania que «estaría «en el aire, en el mar, en tierra, para proporcionar una forma de tranquilidad al día siguiente del alto el fuego y lejos de la línea de contacto».

Macron, Zelenski, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el canciller alemán, Frierich Merz, firmaron al término del encuentro la ‘Declaración de París’, que recoge los compromisos adquiridos en la capital francesa. EFE

