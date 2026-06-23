EEUU sanciona a 5 entidades cubanas, 3 vinculadas a Gaesa, y a una familiar de los Castro

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Washington, 23 jun (EFE).- Estados Unidos sancionó este martes a cinco entidades estatales cubanas, tres de ellas vinculadas al comglomerado militar empresarial Gaesa y dos relacionadas con minería y metalúrgica, además de señalar a la esposa de uno de los hijos del expresidente Raúl Castro.

«Hoy, el Departamento de Estado designa a cinco entidades y a una persona para impulsar los esfuerzos integrales de la Administración Trump destinados a poner fin a las actividades malignas del régimen cubano, tanto en Cuba como en todo nuestro hemisferio», indica el Gobierno estadounidense un comunicado. EFE

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