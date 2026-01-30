EEUU sanciona a altos mandos iraníes y los acusa de «represión violenta» de protestas

Washington, 30 ene (EFE).- Estados Unidos anunció este viernes nuevas sanciones contra altos funcionarios iraníes y redes financieras vinculadas a Teherán por su papel en lo que calificaron de «represión violenta» de las protestas.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, incluyó entre los sancionados al ministro del Interior iraní, Eskandar Momeni Kalagari, a quien responsabiliza de supervisar las fuerzas de seguridad implicadas en la «muerte y detención de miles de manifestantes pacíficos».

Las sanciones también alcanzan a varios altos mandos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), a quienes Washington señala por «liderar una campaña de violencia, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas» contra la población civil en distintas provincias del país, incluidas Teherán, Hamadán, Guilán y Kermanshah.

En paralelo, la OFAC sancionó también al empresario Babak Morteza Zanjani, a quien acusa de «malversar» miles de millones de dólares en ingresos petroleros iraníes y de actuar como intermediario financiero del régimen tras ser liberado de prisión. Zanjani habría financiado proyectos estratégicos que benefician al IRGC y a las autoridades iraníes.

Por primera vez, el Gobierno estadounidense incluyó en su lista de sanciones a dos plataformas de intercambio de criptomonedas registradas en el Reino Unido —Zedcex y Zedxion— por procesar grandes volúmenes de fondos vinculados al IRGC y operar en el sector financiero iraní, en lo que consideran un incumplimiento de las sanciones impuestas por Washington.

El anuncio de hoy llega en medio de un aumento de la tensión entre EEUU e Irán y días después de que el viceministro iraní de Exteriores, Kazem Ghariabadi, indicara que ve más probable una guerra con Washington que la negociación.

El portaaviones nuclear estadounidense USS Abraham Lincoln, junto con su grupo de combate, se encuentra en Oriente Medio, según informó este lunes el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), tras el aviso de Trump de enviar una «flota enorme» ante la represión contra las protestas en Irán.

Aunque las protestas que sacudieron Irán especialmente los días 8 y 9 de enero fueron sofocadas por el régimen y ya no hay manifestaciones relevantes en el país, Trump ha mantenido su instrucción de enviar la flota a la región.

Irán ha asegurado que responderá a cualquier intervención de Estados Unidos y ha señalado que si se produce un ataque considerará objetivos militares a todas las bases estadounidenses en la región.

La República Islámica ha acusado a Estados Unidos e Israel de organizar unas protestas que han tachado de “terroristas” y cuyos muertos cifran en 3.117, mientras ONGs opositoras como HRANA, ubican la cifra en más de 6.000. EFE

