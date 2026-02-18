EEUU sanciona a director de la mayor prisión de Nicaragua, por violar los derechos humanos

Washington, 18 feb (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles restricciones de visado contra el director de ‘La Modelo’, la mayor prisión de Nicaragua, Roberto Clemente Guevara Gómez, por su participación en acciones que violan severamente los derechos humanos.

«Hoy, el Departamento de Estado toma medidas para promover la rendición de cuentas por los abusos cometidos durante la dictadura de Murillo-Ortega contra presos políticos, al sancionar al director de la prisión de máxima seguridad La Modelo, Roberto Clemente Guevara Gómez», informó el secretario de Estado, Marco Rubio.

En un comunicado, Rubio detalló que esta designación se debe a la participación de Guevara Gómez «en una grave violación de los derechos humanos de un preso político», y que las restricciones implican la prohibición de entrada a EE.UU. de la persona sancionada, y potencialmente, de sus familiares inmediatos. EFE

