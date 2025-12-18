EEUU sanciona a dos jueces de la Corte Penal Internacional por investigar a israelíes

Washington, 18 dic (EFE).- Estados Unidos impuso sanciones este jueves a dos jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) por supuestamente investigar, arrestar o enjuiciar a ciudadanos israelíes sin el consentimiento de Israel y por votar a favor de la decisión de la Corte contra la apelación del estado judío el 15 de diciembre.

«La CPI ha persistido en acciones politizadas contra Israel, lo que sienta un precedente peligroso para todas las naciones. No toleraremos los abusos de poder de la CPI que violan la soberanía de Estados Unidos e Israel y someten indebidamente a ciudadanos estadounidenses e israelíes a su jurisdicción», anunció el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

Los jueces sancionados son Gocha Lordkipanidze, de Georgia y Erdenebalsuren Damdin, de Mongolia.

