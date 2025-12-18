The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

EEUU sanciona a dos jueces de la Corte Penal Internacional por investigar a israelíes

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Washington, 18 dic (EFE).- Estados Unidos impuso sanciones este jueves a dos jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) por supuestamente investigar, arrestar o enjuiciar a ciudadanos israelíes sin el consentimiento de Israel y por votar a favor de la decisión de la Corte contra la apelación del estado judío el 15 de diciembre.

«La CPI ha persistido en acciones politizadas contra Israel, lo que sienta un precedente peligroso para todas las naciones. No toleraremos los abusos de poder de la CPI que violan la soberanía de Estados Unidos e Israel y someten indebidamente a ciudadanos estadounidenses e israelíes a su jurisdicción», anunció el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

Los jueces sancionados son Gocha Lordkipanidze, de Georgia y Erdenebalsuren Damdin, de Mongolia.

lt/asb/rf

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR