EEUU sanciona a la mayor plataforma de intercambio de activos digitales de Irán

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Washington, 2 jun (EFE).- El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó este marte a Nobitex, la mayor plataforma de intercambio de activos digitales de Irán, junto con otras tres entidades financieras, como parte de las medidas de presión de la Administración del presidente, Donald Trump, que buscan limitar el financiamiento de Teherán.

Nobitex fue la encargada de procesar el 50 % del flujo de activos digitales de Irán en 2025 y de acuerdo con el Tesoro, ha facilitado las transacciones vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

La entidad sancionada fue la encargada de permitir al Banco Central de Irán a acceder a millones de dólares en criptomonedas utilizadas para, según las autoridades estadounidenses, evadir sanciones internacionales, según un comunicado oficial.

Las acciones restrictivas del Tesoro representan el bloqueo de 500 millones de dólares en criptomonedas vinculadas al régimen iraní.

La semana pasada, el Departamento de Estado ofreció una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información para descapitalizar los mecanismos financieros de la Guardia Revolucionaria Iraní y emitió nuevas sanciones contra una red de empresas y actores vinculados a ventas de petróleo militar.

Desde abril, cuando Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego, el Tesoro intensificó una campaña de sanciones contra decenas de entidades financieras, priorizando aquellas que estaban vinculadas al programa de misiles del país islámico.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo este martes ante el Congreso que no se tiene contemplado retirar las sanciones contra Irán aunque se logre reabrir el estrecho de Ormuz la próxima semana. EFE

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