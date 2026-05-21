EEUU sanciona a nueve funcionarios ligados a Hizbulá en Líbano

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Washington, 21 may (EFE).- El Departamento del Tesoro estadounidense anunció este jueves sanciones para nueve funcionarios a los que considera ligados al grupo chií Hizbulá en el Líbano y a los que acusa de impulsar la agenda de Irán y socavar la soberanía libanesa al obstaculizar así los procesos de paz.

«Las designaciones de hoy se dirigen a personas que impiden el desarme de Hizbulá, incluyendo a miembros del parlamento, un diplomático iraní que viola la soberanía del Líbano y funcionarios de seguridad libaneses que han abusado de sus cargos para beneficiar a una organización terrorista», escribe el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Piggot, en un comunicado publicado de manera paralela. EFE

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