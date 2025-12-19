EEUU sanciona a varios familiares de la esposa de Nicolás Maduro, acusados de corrupción

Washington, 19 dic (EFE).- Estados Unidos Unidos anunció este jueves nuevas sanciones contra varios familiares y miembros del entorno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, como parte de sus esfuerzos por desmantelar lo que calificó como una red de «narco-corrupción» que sostiene al Gobierno de Venezuela.

La medida, anunciada a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC), apunta específicamente a familiares directos de Carlos Erik Malpica Flores —sobrino de la primera dama venezolana, Cilia Flores— y a personas cercanas al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, ambos vinculados a operaciones financieras con el Ejecutivo de Maduro. EFE

