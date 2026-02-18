EEUU sanciona al director de la mayor prisión de Nicaragua por violar los derechos humanos

2 minutos

Washington, 18 feb (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles restricciones de visado contra el director de La Modelo, la mayor prisión de Nicaragua, Roberto Clemente Guevara Gómez, por su participación en acciones que violan los derechos humanos.

«Hoy, el Departamento de Estado toma medidas para promover la rendición de cuentas por los abusos cometidos durante la dictadura de Murillo-Ortega contra presos políticos, al sancionar al director de la prisión de máxima seguridad La Modelo, Roberto Clemente Guevara Gómez», informó el secretario de Estado, Marco Rubio.

En un comunicado, Rubio detalló que esta designación se debe a la participación de Guevara Gómez «en una grave violación de los derechos humanos de un preso político» y se realiza bajo la Ley de Asignaciones para el Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2024, lo cual implica la prohibición de entrada a EE.UU. de la persona sancionada, y potencialmente, de sus familiares inmediatos.

«Estados Unidos exige la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos detenidos injustamente en Nicaragua», indica la nota del jefe de la diplomacia estadounidense.

Washington rechazó el proceso electoral de noviembre de 2021 en Nicaragua, en el que Ortega y su esposa, la ahora copresidenta Rosario Murillo, fueron reelegidos en sus cargos, con siete de sus potenciales rivales en prisión.

Las relaciones entre Washington y Managua permanecen tensas en medio de las sanciones y el aumento de la presión diplomática de EE.UU. sobre el Gobierno nicaragüense.

El pasado 10 de enero, dentro del aniversario de los 19 años en el poder que lleva Ortega de forma consecutiva, Nicaragua excarceló a «decenas de personas» detenidas, entre ellas presos políticos, un día después de que la embajada estadounidense en Managua recordara que había «más de 60 personas» que siguen «injustamente detenidas o desaparecidas» en el país centroamericano.

Washington ha presionado por una «liberación incondicional» en lugar de la excarcelación de los presos políticos.

Ortega, de 80 años, gobierna con más poder que nunca junto a Murillo, consolidando a través de reformas constitucionales sin contrapesos y con una oposición diezmada por el despojo de sus nacionalidades y sus bienes, el encarcelamiento y el exilio. EFE

ygg/psh