EEUU se reúne en Ginebra con Rusia y China para hablar del control del armamento nuclear

1 minuto

Ginebra, 24 feb (EFE).- Delegaciones de Rusia y Estados Unidos han mantenido en Ginebra este lunes una reunión para tratar diversos asuntos, entre ellos la posibilidad de emprender negociaciones para un nuevo tratado de control de armas nucleares, según confirmaron este martes a EFE fuentes diplomáticas.

A este encuentro seguirá una reunión entre Estados Unidos y China, indicaron las fuentes, directamente involucradas en estas conversaciones. EFE

