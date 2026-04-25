EEUU sigue deteniendo buques de Irán en medio de incertidumbre sobre negociación

2 minutos

Washington, 24 abr (EFE).- El Comando Central de Estados Unidos continúa deteniendo buques mercantes y petroleros de Irán este viernes como parte del bloqueo naval que el presidente Donald Trump ordenó mantener vigente pese a extender el alto al fuego y en medio de incertidumbre sobre la posibilidad de una segunda ronda de negociaciones con Teherán en Pakistán.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos compartieron una fotografía del destructor de misiles guiados USS Rafael Peralta deteniendo a un buque con bandera iraní que pretendía navegar hasta un puerto de la república Islámica.

Aunque no existen datos consolidados por el Comando Central, al menos 29 barcos que transitaban desde o hacia puertos de Irán han sido obligados a detener su marcha de acuerdo con medios locales desde que inició el bloqueo el 13 de abril.

En cuanto a las incautaciones, los reportes disponibles sitúan en un rango reducido los casos confirmados: al menos un carguero iraní ha sido capturado tras una operación con uso de fuerza por parte de EE.UU., al que se suma la incautación de un petrolero sospechoso de transportar crudo iraní.

El 21 de abril, cuando Trump extendió el alto el fuego de forma indefinida para que Teherán presente una propuesta de paz, las autoridades de Irán rechazaron las declaraciones del republicano al considerar que el bloqueo naval que afecta sus puertos puede ser comparado con un bombardeo.

El departamento de Tesoro ha informado que el bloqueo sobre los puertos se encontraría perjudicando el 90 % del comercio marítimo que ingresa y sale de Irán.

De acuerdo con la casa Blanca, los enviados especiales, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajarán el sábado a Pakistán para participar en una nueva ronda de negociaciones de paz con Irán, anunció este viernes la portavoz de la Administración, Karoline Leavitt.

Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, dijo en su cuenta de X que pese a haber viajado a Pakistán este viernes: «no está prevista ninguna reunión» bilateral con Estados Unidos. EFE

dte/rrt