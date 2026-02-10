EEUU sigue empeorando en el índice de lucha contra la corrupción

2 minutos

Berlín, 10 feb (EFE).- Estados Unidos, con 64 puntos (un punto menos que el año anterior), sigue cayendo en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que elabora anualmente Transparencia Internacional, con lo que confirma una tendencia de empeoramiento que le ha supuesto un retroceso de 12 puntos en la última década.

Con esos 64 puntos sobre cien en la clasificación, siendo cero la peor (mucha corrupción) y cien la mejor (muy poca corrupción), EE.UU. cae a su puntuación histórica más baja.

Aunque los datos aún no reflejan plenamente los acontecimientos de 2025, Transparencia Internacional advierte de la preocupación que suscitan algunas medidas como el uso de cargos públicos para atacar y restringir voces independientes como ONG y periodistas.

Además, en su informe anual, la ONG advierte de que la normalización de políticas conflictivas y transaccionales, la politización de la toma de decisiones de los fiscales y las acciones que socavan la independencia judicial, entre muchos otras, envían un peligroso mensaje de que las prácticas corruptas son aceptables.

En el mismo sentido, se refiere a la congelación temporal y el debilitamiento de la aplicación de la Ley estadounidense de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) que son «una señal de tolerancia» hacia las prácticas empresariales corruptas.

Indirectamente, Transparencia Internacional considera que los recortes de la ayuda estadounidense a la sociedad civil en el extranjero también han debilitado los esfuerzos contra la corrupción a nivel global.

Entre los países de América, Canadá (75), Uruguay y Barbados (68) son los menos corruptos, mientras que en el extremo opuesto se sitúan Venezuela (10), Nicaragua (14) y Haití (16).

En el mundo, el promedio de los 182 países y territorios incluidos ha caído por primera vez en más de una década hasta apenas 42 puntos. EFE

