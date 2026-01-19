EEUU sube el tono ante posible respuesta de UE tras amenaza de aranceles por Groenlandia

Estados Unidos advirtió este lunes a la Unión Europea que sería «insensato» imponer aranceles de retorsión en caso de que se concreticen las amenazas del presidente Donald Trump de aplicar gravámenes a los países europeos que rechazan su ambición de tomar Groenlandia.

Donald Trump afirmó este lunes que el mundo no estará seguro a menos que Estados Unidos controle Groenlandia, un territorio autónomo danés del Ártico, una idea rechazada de plano por los groenlandeses y por los países europeos.

El dirigente republicano argumenta que «necesita» esta isla rica en minerales y tierras raras para evitar que Rusia y China implanten su hegemonía en el Ártico, y amenaza con aranceles a ocho países europeos que manifestaron su firme oposición a dicho plan expansionista y enviaron una misión militar de exploración.

Entre ellos están Reino Unido, Alemania, Francia, las principales economías del continente, y países nórdicos como Noruega. Esta pugna, que se intensificó la semana pasada, provocó caídas en las principales bolsas europeas ya que la UE prometió una respuesta a las amenazas de Trump.

Para aplacar la afirmación de Trump de que «Dinamarca no puede proteger esa tierra de Rusia o China», el país y Groenlandia propusieron la creación de una misión de vigilancia de la OTAN en Groenlandia, declaró este lunes el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, tras una reunión con el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte.

Antes de este anuncio, Trump escribió en un mensaje enviado al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, que «el mundo no estará seguro a menos que tengamos un Control Total y Completo sobre Groenlandia».

«Teniendo en cuenta que su país decidió no darme el premio Nobel de la Paz por haber detenido ocho guerras o más, ya no me siento obligado a pensar sólo en la paz», añadió, según el mensaje publicado en varios medios.

Trump no ha dejado de airear su indignación por no haber recibido el pasado año el Nobel de la Paz, que fue para la venezolana María Corina Machado.

– «Insensato» –

Desde Davos, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, advirtió a la UE que sería «muy insensato» imponer medidas de retorsión ante las amenazas de aranceles.

Los dirigentes de la UE se reunirán el jueves en Bruselas en una cumbre extraordinaria para analizar la amenaza estadounidense sobre Groenlandia y la cuestión arancelaria, indicó una portavoz del Consejo Europeo.

El jefe de gobierno alemán, Friedrich Merz, dijo que los aranceles no solo perjudicarán a los europeos, sino también a los propios estadounidenses.

La oficina del primer ministro noruego confirmó la autenticidad del mensaje de Trump en un correo electrónico a AFP, y Store dijo que se recibió en respuesta a una carta suya y del presidente finlandés Alexander Stubb, en la que mostraron su «oposición a los aumentos arancelarios».

Store también recordó que no es el gobierno de Noruega quien otorga el premio Nobel de la Paz, sino un comité independiente.

– Alemania busca evitar una escalada –

El ejecutivo de la UE afirmó que el bloque sigue abogando por el «diálogo» en lugar de la «escalada», pero que dispone de herramientas y está «preparada para reaccionar» si el presidente estadounidense concreta las amenazas arancelarias.

En un intento de impedir que se deterioren los vínculos, el canciller alemán Merz tratará «de reunirse con el presidente Trump el miércoles» en la ciudad suiza de Davos para «evitar en la medida de lo posible cualquier escalada» arancelaria.

Ese mismo día, el tema de Groenlandia será abordado por los ministros de Finanzas del G7, un grupo de economías avanzadas que incluye a Estados Unidos.

El mandatario estadounidense aseguró en su plataforma Truth Social que la OTAN llevaba 20 años diciéndole a Dinamarca que debía «alejar la amenaza rusa de Groenlandia».

El fin de semana, Trump anunció que, a partir del 1 de febrero, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia estarían sujetos a un arancel del 10% sobre todos los productos enviados a Estados Unidos.

La respuesta de Europa podría tener tres vertientes principales, detalló el vicecanciller y ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil

En primer lugar, el actual acuerdo arancelario con Estados Unidos quedaría en suspenso, afirmó.

En segundo lugar, los aranceles europeos sobre las importaciones procedentes de Estados Unidos, actualmente suspendidos hasta principios de febrero, podrían entrar en vigor, señaló.

Y, en tercer lugar, la UE debería considerar la posibilidad de utilizar su conjunto de instrumentos que pueden desplegarse para responder al «chantaje económico» contra Washington.

