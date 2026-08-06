EEUU suspende importaciones de aguacate por una alerta de violencia en México

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Estados Unidos suspendió desde este miércoles las importaciones de aguacate desde el estado que produce mayor cantidad de este fruto en México, debido a una alerta por violencia.

Michoacán es el principal productor de aguacate en México con unas 2 millones de toneladas al año, aunque este estado enfrenta al mismo tiempo una crisis de violencia con asesinatos de autoridades y extorsión a productores a manos del crimen organizado.

Las autoridades estadounidenses inspeccionan por protocolo las huertas y empacadoras del fruto de exportación. Ya en 2024, los envíos fueron suspendidos temporalmente luego de que dos inspectores fueran agredidos en ese estado.

«No se autoriza el embarque de fruta con destino a exportación», informó la asociación de productores y empacadores de aguacate (Apeam) en un comunicado.

El gobierno de Michoacán dijo por su parte que la suspensión era una «medida preventiva» tras las detenciones de líderes criminales en el estado.

«Estamos trabajando de manera coordinada para restablecer a la brevedad la operación de los inspectores», indicó el gobernador Alfredo Ramírez al canal Milenio.

La embajada de Estados Unidos en México justificó la medida por una «amenaza contra intereses estadounidenses».

– Historial violento –

Michoacán, un estado del tamaño de Costa Rica, es un fuerte exportador agrícola, principalmente de aguacate y limón.

La mayor temporada de envío de aguacate es antes del Super Tazón que se juega en febrero.

Este año, los productores de Michoacán y su vecino Jalisco enviaron un récord histórico de 127.000 toneladas.

El estado sufre al mismo tiempo de una fuerte presencia de grupos criminales, que se disputan las rutas de trasiego de drogas.

La región es controlada por el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otros grupos menores como los Viagras y la Familia Michoacana.

Este miércoles, la justicia estadounidense elevó de 5 a 25 millones de dólares la recompensa que ofrece por Juan Carlos Valencia, alias ‘El 03’, que asumió como jefe del CJNG tras la muerte del líder histórico Nemesio Oseguera, alias «El Mencho», en un operativo militar.

El CJNG ordenó por ejemplo el asesinato, el año pasado, de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, epicentro de la exportación de aguacate.

Poco antes, fue también asesinado Bernardo Bravo, líder de los productores de limón en el estado, quien había denunciado las extorsiones de grupos criminales.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum reforzó la seguridad en el estado tras el asesinato de Manzo.

– Tensa relación –

Esta nueva suspensión de los envíos de aguacate ocurre en medio de una difícil relación entre México y Estados Unidos.

El presidente Donald Trump ha dicho que México está gobernado por los cárteles y amenazado con enviar a militares para combatir grupos criminales. Sheinbaum ha rechazado este escenario.

Al mismo tiempo, la justicia estadounidense pidió la captura y extradición del gobernador del estado de Sinaloa acusado de narcotráfico. En ese estado opera el cártel homónimo fundado por Joaquín «El Chapo» Guzmán.

Ambos países están además en el proceso de revisión del vital acuerdo de libre comercio T-MEC junto con Canadá.

yug/jt/vel