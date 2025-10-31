EEUU suspende la publicación de los datos del PIB por el cierre gubernatmental

El cierre parcial del gobierno de Estados Unidos provocó que las autoridades suspendieran el jueves la publicación de los datos oficiales del PIB, un nuevo contratiempo para los responsables políticos, las instituciones financieras y los mercados que tienen que seguir operando a ciegas.

Sin ir más lejos, el miércoles la Reserva Federal (Fed, banco central) anunció un recorte de un cuarto de punto de las tasas a pesar de carecer de información clave. El «shutdown», que el jueves entró en su trigésimo día, ha dejado sin datos sobre empleo, comercio o ventas minoristas a la mayor economía del mundo.

Republicanos y demócratas parecen estar en un punto muerto en las negociaciones para alcanzar un acuerdo de financiación del gobierno federal. Ambos partidos se culpan mutuamente de la situación, sin que asome una solución.

A falta de datos oficiales sobre el producto interior bruto (PIB), Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal publicaron la expectativa de los mercados: que el PIB creció un 2,8% interanual en el tercer trimestre del año.

En caso de confirmarse está previsión, supondría un retroceso con respecto al crecimiento del 3,8% del segundo trimestre.

Los expertos advierten de una reducción en la inversión y la contratación: «Esta es la época del año en la que la mayoría de las organizaciones están ultimando sus presupuestos para 2026», afirma Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union.

La Fed anunció el miércoles el segundo recorte de tasas de un cuarto de punto de 2025, en un intento de estimular el mercado laboral y facilitar el acceso a créditos. «Seguimos enfrentándonos a riesgos», dijo el presidente de la Fed, Jerome Powell.

