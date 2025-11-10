EEUU suspende un año las tasas de atraque a mercantes de construcción o propiedad china

2 minutos

Washington, 10 nov (EFE).- La suspensión de un año de las tasas portuarias estadounidenses a buques mercantes de construcción o propiedad china de carga entró en vigor este lunes, tras el acuerdo alcanzado a comienzos de mes entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping.

Simultáneamente, China optó por suspender durante un año las tasas recíprocas sobre los buques estadounidenses, como parte de una tregua comercial destinada a relajar las tensiones y facilitar futuras negociaciones.

Al mismo tiempo, la oficina del representante de comercio de Estados Unidos (USTR) abrió un período de consultas con los sectores implicados para analizar el impacto de las tarifas a la llegada de navíos de construcción o propiedad china.

Las autoridades chinas también manifestaron su voluntad de mantener «consultas en pie de igualdad» para encontrar una solución duradera al conflicto.

Las tasas entraron en vigor el 14 de octubre y hubiesen tenido un coste estimado de 1.500 millones de dólares para la naviera estatal china COSCO.

El objetivos de las tasas impuestas por la Administración de Trump era incentivar la compra de cargueros construidos en astilleros estadounidenses en una industria dominada con una gran ventaja por los astilleros chinos, que según datos recientes recibió el 53 % de las nuevas órdenes de nuevos barcos de gran tonelaje.

China contestó a la medida estadounidense con tasas recíprocas en sus puertos, pero también decidió suspender durante un año las tasas hasta que se avance en un acuerdo bilateral más estable.

La suspensión de las tasas y aranceles se mantendrá hasta el 10 de noviembre de 2026, mientras prosiguen las negociaciones bilaterales. El acuerdo incluye además la reducción del arancel medio estadounidense a productos chinos del 57 % al 47 %, la flexibilización de restricciones a la exportación de tierras raras y la reanudación del comercio agrícola entre ambos países.

China se comprometió a reanudar la compra a gran escala de soja, sorgo y troncos de madera estadounidenses; se calcula que en un mínimo de 12 millones de toneladas hasta fin de año y 25 millones anuales en adelante.

Hoy también entró en vigor la reducción de los aranceles a China por la crisis del fentanilo impuestos por Washington del 20 % al 10 %. Este arancel especial había sido impuesto en febrero y marzo como medida de emergencia para frenar el flujo de precursores de este opioide hacia EE.UU.. EFE

jmr/ecs/rcf