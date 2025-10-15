EEUU trabaja en segundo plan de apoyo financiero a Argentina que sumará 40.000 millones

2 minutos

Washington, 15 oct (EFE).- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció este miércoles que trabajan con fondos privados para crear un nuevo instrumento de apoyo a la economía de Argentina por valor de 20.000 millones de dólares, lo cual elevaría a unos 40.000 millones el soporte financiero de Washington al país latinoamericano.

EE.UU. lleva trabajando «desde hace semanas» en una iniciativa privada para invertir en la deuda soberana de la nación suramericana, que se complementará con la línea de «swap» de intercambio de divisas por 20.000 millones de dólares que el Gobierno estadounidense acordó con el Banco Central argentino y que se está ya ejecutando para inyectar liquidez en dólares.

«Es una solución del sector privado para los próximos pagos de la deuda de Argentina», dijo Bessent a un grupo de medios y agregó que «muchos bancos están interesados ​​y muchos fondos soberanos han expresado su interés».

Según el digital Semafor, el secretario del Tesoro aseguró que este programa será «adyacente» a la línea de intercambio de divisas ya en marcha.

Bessent informó además que hoy EE.UU. volvió a comprar pesos argentinos dentro del acuerdo de «swap» de divisas negociado con Buenos Aires e iniciado la semana pasada.

Este pacto se produjo tras reuniones de Bessent con el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, – que hoy participa en las reuniones anuales del FMI en Washington- y como parte de la voluntad del presidente Donald Trump por ayudar a su aliada Argentina a cumplir con sus obligaciones de deuda y sanear sus reservas en dólares.

El anuncio de un nuevo plan de auxilio coincide con la visita oficial del presidente Javier Milei a la capital estadounidense, donde fue recibido este martes por Trump, en lo que analistas ven como un espaldarazo definitivo al libertario y su partido, a las puertas de unas elecciones legislativas de fines de octubre.

El mandatario republicano insistió en que no desea ver el regreso de la izquierda al poder en el país suramericano y condicionó la ayuda estadounidense a la permanencia de los conservadores en el poder. «Si él (Milei) pierde, no seremos generosos con Argentina», afirmó.

«El presidente Trump fue claro cuando aseguró que quiere apoyar los ideales de libertad de Argentina, por lo tanto al menos hasta 2027 tenemos asegurado el apoyo», dijo este miércoles a CNBC Milei, que tiene otros dos años de mandato, pero podría perder el apoyo del poder Legislativo. EFE

