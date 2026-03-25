EEUU trasladó 100 millones de dólares en oro desde Venezuela, según secretario de Interior

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Washington, 25 mar (EFE).- Estados Unidos trasladó recientemente desde Venezuela 100 millones de dólares en oro que serán destinados a inversiones industriales, de acuerdo con el secretario de Interior, Doug Burgum.

Durante el foro energético CERAWeek en Texas, Burgum, quien visitó este mes Venezuela, junto a ejecutivos petroleros, aseguró haber vuelto a norteamérica con el oro físico valorado en 100 millones de dólares.

«No se había producido ningún envío de metales preciosos entre Venezuela y Estados Unidos en más de 20 años», dijo Burgum a los ejecutivos energéticos en la conferencia.

El secretario del Interior estuvo el 3 de marzo en Caracas y aseguró haber pasado más de 10 horas reunido con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, como intermediario con una serie de empresarios petroleros y mineros que buscan iniciar operaciones en el país suramericano.

Burgum calificó la industria minera venezolana como «colapsada» y reducida a mineras artesanales «controladas por pandillas» pero que encontró un compromiso gubernamental para modernizar y crear condiciones para generar negocio bilateral.

El martes, la líder opositora venezolana, María Corina Machado, intervino en el CERAweek, donde ofreció a los principales ejecutivos petroleros de Estados Unidos un plan energético que minimice al máximo la intervención estatal para asegurar las inversiones en el país suramericano.

En enero, Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro en una operación militar, dejando al resto del régimen prácticamente intacto y aprobando la gestión de Rodríguez a quien el presidente, Donald Trump, ha calificado como «una persona maravillosa», en reiteradas ocasiones. EFE

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