EEUU urge a Nigeria a proteger a los cristianos tras los secuestros en el noroeste

3 minutos

Nairobi, 22 ene (EFE).- Estados Unidos instó este jueves al Gobierno de Nigeria a adoptar medidas más enérgicas para proteger a las comunidades cristianas, tras el secuestro reciente de al menos 168 feligreses en el estado de Kaduna (noroeste), un hecho que reavivó la preocupación estadounidense por la violencia de carácter religioso en el país.

“Estamos aquí para discutir cómo podemos trabajar juntos para disuadir la violencia contra las comunidades cristianas; priorizando el combate al terrorismo y la inseguridad”, dijo la subsecretaria estadounidense para Asuntos Políticos, Allison Hooker, en un comunicado.

“Investigando los ataques, responsabilizando a los perpetradores y reduciendo el número de asesinatos, desplazamientos forzados y secuestros de cristianos, particularmente en los estados del Norte Central”, agregó durante una reunión de alto nivel entre Estados Unidos y Nigeria en Abuja, la capital nigeriana.

Hooker recordó los ataques aéreos estadounidenses del 25 de diciembre pasado contra dos campamentos vinculados al grupo terrorista Estado Islámico (EI) en el bosque de Bauni (noroeste), que permitieron el arresto de 39 sospechosos que huían de esos lugares.

También destacó la reciente liberación de 38 feligreses secuestrados de una iglesia en el estado de Kwara (centro-norte) y otros 265 estudiantes de la Escuela Católica de Primaria y Secundaria St. Mary, en el estado de Níger (centro-oeste).

“Sin embargo, nos preocupan los informes recientes de que más de 170 cristianos fueron secuestrados en el estado de Kaduna el 18 de enero. El gobierno de Nigeria debe hacer más para proteger a los cristianos y su derecho a practicar su fe de manera libre y segura”, expresó Hooker.

“Avanzar en la libertad religiosa y la seguridad ayudará a Estados Unidos y a Nigeria a mejorar los beneficios recíprocos de nuestra relación: consolidando el comercio y los acuerdos económicos, debilitando a los grupos terroristas que amenazan nuestros intereses y fortaleciendo las respuestas sanitarias, entre muchas otras áreas”, concluyó la subsecretaria.

Los secuestradores de Kaduna exigieron la devolución de 17 motocicletas, valoradas en 28,9 millones de nairas (unos 17.340 euros), que, según ellos, fueron confiscadas durante operaciones militares recientes, como condición para liberar a las víctimas, confirmaron autoridades locales y policiales después de haber negado inicialmente el hecho.

Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional nigeriano, Nuhu Ribadu, afirmó que “Nigeria es una sociedad profundamente plural, y la protección de todos los ciudadanos -cristianos, musulmanes y de otras creencias- no es negociable. La violencia con fines religiosos se trata como un ataque al propio Estado nigeriano”.

Ribadu añadió que el presidente, Bola Ahmed Tinubu, ha autorizado despliegues de seguridad ampliados, coordinación de inteligencia reforzada e investigaciones más exhaustivas sobre los ataques a comunidades religiosas, garantizando que los responsables sean perseguidos y procesados.

El país se ha visto afectado en los últimos meses por un incremento de secuestros a gran escala, dónde individuos armados atacan aldeas, escuelas e iglesias, para luego pedir rescates por los rehenes.

A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram en el noreste del país y, desde 2016, de su escisión, el Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP), que han matado a más de 35.000 personas -muchas de ellas musulmanas- y han causado unos 2,7 millones de desplazados internos. EFE

