EEUU usa un dron marítimo en rescate tras caída de helicóptero por ataque iraní

2 minutos

Washington, 9 jun (EFE).- Un vehículo de superficie no tripulado de la Armada de Estados Unidos participó este martes en el rescate de los dos tripulantes de un helicóptero de ataque Apache que cayó cerca del estrecho de Ormuz tras un ataque iraní, en lo que el Comando Central (Centcom) describió como la primera operación de este tipo en una misión de salvamento.

El aparato, identificado como un dron marítimo Corsair operado por la Fuerza de Tarea 59 de la Quinta Flota estadounidense, fue desplegado por su proximidad al área del incidente y su capacidad operativa, según explicó el portavoz del Centcom, capitán Tim Hawkins, a medios locales.

Tras recuperar a los dos tripulantes, el sistema no tripulado los trasladó hasta un punto de recogida donde posteriormente fueron evacuados por un helicóptero, completando así la operación de rescate del piloto y el artillero del Apache.

El helicóptero de ataque AH-64 Apache, uno de los principales modelos en servicio en la región, cayó durante una patrulla en aguas cercanas a Omán tras ser alcanzado por un dron de ataque iraní, de acuerdo con fuentes militares estadounidenses.

Luego del incidente, Estados Unidos lanzó una serie de ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz, informó el Centcom.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había advertido este mismo martes que habría represalias por el ataque iraní del lunes.

«Las fuerzas del Comando Central de EE.UU. (Centcom) comenzaron a lanzar ataques de autodefensa contra Irán» a las 17.00 hora local de Washington (21.00 GMT) «en respuesta al derribo ayer de un helicóptero Apache del Ejército de EE.UU.», explicó en un comunicado.

Estos hechos ocurren en medio de los nuevos enfrentamientos en la región, donde Irán e Israel han intercambiado ataques en los últimos días, lo que llevó a Trump a exigir el lunes el fin «inmediato» de los disparos, también por parte de su aliado israelí.

El presidente estadounidense dijo en la madrugada de este martes que podría alcanzar un acuerdo con Irán en «dos o tres días», el enésimo plazo que plantea tras varias semanas de negociación con la República Islámica para poner a la guerra que comenzó el 28 de febrero. EFE

dte/lfp/rrt