EEUU y China «pueden y deben ser amigos», dice el jefe de Gobierno chino a empresarios

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Pekín, 14 may (EFE).- El primer ministro chino, Li Qiang, afirmó este jueves ante una delegación de empresarios estadounidenses que China y Estados Unidos «pueden y deben seguir siendo amigos y socios», después de la reunión mantenida por los presidentes Xi Jinping y Donald Trump en Pekín.

Li aseguró que, en un contexto internacional de «incertidumbre» e «inestabilidad», el mantenimiento de un diálogo «franco y fluido» entre ambas potencias tiene una importancia estratégica para los dos países y aporta «energía positiva y certidumbre» al desarrollo global, después de que los ejecutivos se reuniesen con Xi.

Antes del comienzo de la reunión entre el jefe de Gobierno chino y los empresarios, el consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, declaró a los medios presentes que ha sido una «increíble oportunidad» representar a Estados Unidos en lo que describió como «una de las cumbres más importantes de la historia humana». EFE

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